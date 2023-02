Federico Fashion Style, la mega richiesta di alimenti della ex: "Si crede Ilary Blasi"

Ascolta questo articolo

A pochi mesi dall’annuncio della fine della relazione tra Federico Fashion Style e la ex storica Letizia Porcu, madre della loro unica figlia, il noto hair stylist della tv è tornato a parlare pubblicamente della rottura, ed in particolare delle pretese che Letizia avrebbe in merito agli alimenti.

Dopo 17 anni insieme, Federico Lauri e Letizia hanno annunciato la rottura ufficiale lo scorso ottobre, promettendo che sarebbero rimasti amici “per la crescita e la felicità di nostra figlia“. I due, che non si sono mai sposati, condividono infatti la figlia Sophie Maelle, nata nel 2017. Nonostante i buoni propositi iniziali, sono bastate poche settimane per dimostrare che la rottura non è affatto amichevole, con Federico che ha accusato la ex di impedirgli di vedere la figlia.

Lo scorso 21 gennaio Federico ha fatto outing durante un episodio di Verissimo, rivelando a Silvia Toffanin di essere omosessuale, e confermando che la sua compagna lo sapeva da anni, così come anche gli altri membri della sua famiglia, e di aver vissuto fino ad ora una sorta di “vita parallela” con l’intenzione di proteggere la piccola Sophie. Letizia dal suo canto ha invece intrapreso nelle ultime settimane una relazione noto produttore musicale Vincent Arena.

Adesso Federico è tornato a parlare della fine del loro rapporto durante la trasmissione “Peppy Night”, condotta da Peppe Iodice, durante il quale avrebbe svelato che la ex compagna gli avrebbe chiesto una cifra folle per il mantenimento della loro figlia, Sophie, venuta al mondo con l’aiuto dell’inseminazione artificiale.

Durante lo show, Lauri ha rivelato che Letizia gli ha chiesto 10mila euro al mese di alimenti. Quando il conduttore ha chiesto chiarimenti davanti al commento, l’hair stylist ha confermato che era vero. “Eh certo, si crede Ilary Blasi, peccato che io non sia Francesco Totti“, ha scherzato. “Infatti volevo che tu mi invitassi tutte le settimane almeno guadagno“.