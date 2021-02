Federico Fashion Style in lacrime per aver perso il treno

Una giornata no per il noto parrucchiere Federico Fashion Style. Di recente ospite nel salotto del gossip di Barbara D’Urso, per cercare di fare pace con Antonella Mosetti, con la quale erano nati duri scontri durante la scorsa settimana, oggi il parrucchiere avrebbe dovuto presenziare ancora una volta nel programma, ma è accaduto un imprevisto che ha destato non poca rabbia in Federico.

Con lo scopo di partecipare alla puntata della D’Urso, il parrucchiere è giunto in stazione a Milano con un largo anticipo, prevedendo che la fila per il controllo temperatura e documenti sarebbe stata consistente. Quello che Federico non poteva di certo prevedere era che da lì a poco avrebbe perso ugualmente il treno, non di certo per un suo ritardo.

Nonostante si fosse presentato con estremo anticipo, in queste ore il ragazzo pubblica un video sui social, esprimendo tutto il suo disappunto e la sua rabbia per aver perso il treno a causa della cattiva gestione dei controlli Covid. Ecco quanto dichiarato dal parrucchiere: “Vi sembra normale fare una fila di questo genere? Ma voglio capire una cosa: in questo modo non si prende il Covid? Tutti appicciati all’altro, fanno perdere il treno alla gente“.

Ad un certo punto, durante il suo sfogo, il ragazzo scoppia in lacrime per la rabbia, ed aggiunge: “Questa è la situazione. Il treno è partito. L’autocertificazione ce l’ho in mano. Non l’hanno nemmeno guardata, non gliene frega niente. Mi hanno fatto fare una fila di un’ora per niente, perché nemmeno controllano“.

In molti hanno mostrato solidarietà al noto parrucchiere, invitandolo a darsi forza. Nel mentre, l’acconciatore ha dovuto attendere il treno successivo, accumulando un inevitabile ritardo al programma della D’Urso.