Federico Fashion Style attaccato per i prezzi del salone di Firenze, la replica dello hair stylist

A pochissimi giorni dall’inaugurazione del suo ultimo salone a Firenze, arriva una pioggia di polemiche verso Federico Fashion Style, hair stylist delle celebrità, diventato noto personaggio televisivo grazie allo show di RealTime “Il salone delle meraviglie” e alla sua partecipazione a “Ballando con le stelle”. Il motivo delle critiche è il listino prezzi, accusato di essere troppo eccessivo.

Federico Lauri non ha accettato le accuse in silenzio, rispondendo alle polemiche tramite le storie del proprio profilo Instagram ufficiale. Per prima cosa, ha pubblicato una immagine del listino prezzi, per far verificare a tutti il reale importo che viene richiesto ai clienti che scelgono un trattamento presso uno dei suoi saloni.

Si scopre quindi che un taglio donna costa 35 euro, cifra che sale a 48 se il taglio viene prenotato con Federico stesso. 25 euro per shampoo e piega, colore dai 55 ai 120 euro in base al trattamento scelto, riflessante dai 30 ai 45, meches dai 140 ai 180, shatush dai 180 ai 230, decolorazione da 90 a 140, 90 euro per una permanente.

Il parrucchiere ha inoltre aggiunto, in un video successivo, di trovarsi ancora al lavoro alle 21:10, accusando i colleghi maligni: “Voglio vedere se fino alle 21:10 state in salone“. Federico dice inoltre di essersi informato sui prezzi della concorrenza locale, e di aver notato che i suoi prezzi sono nella media della zona.

“Prima di parlare contate fino a 10, che avete prezzi più alti dei miei e oltretutto i vostri saloni hanno caschi anni 90. Ma ammodernatevi!“, ha commentato Federico, che dopo l’apertura nel capoluogo toscano vanta cinque saloni aperti in tutta Italia, con Anzio, Roma, Napoli e Milano. Il punto vendita di Firenze si trova in pieno centro storico, a 500 metri dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il famoso Duomo della città.