Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono diventati genitori

L’ex concorrente della decima edizione del “Grande Fratello” Veronica Ciardi a ed il calciatore della Juventus e della Nazionale Federico Bernardeschi sono diventati genitori. I due hanno da sempre tenuto la loro relazione lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip: mai una paparazzata o qualche scatto pubblicato sui rispettivi Social Network.

Veronica Ciardi in passato era stata al centro del gossip per il suo flirt con l’ex gieffina Sarah Nile, gli scatti bollenti e la successiva storia con Massimo Scattarella. Da alcuni anni appare lontana dal mondo dello spettacolo. Federico Bernardeschi è un attacante – centrocampista della Juventus e della Nazionale, che preferisce far parlare di sè per i suoi risultati sportivi, mantenendo invece il massimo riserbo sulla vita privata, come dimostrato dal profilo Instagram personale del numero 33 in cui sono presenti solo scatti relativi alle partite ed allenamenti di calcio.

Ad annunciare la gravidanza, vissuta lontano dai social, è stato Gabriele Parpiglia che, ospite lo scorso agosto a Radio Deejay, ha rivelato a sorpresa che i due giovani sono diventati genitori. Queste le parole del giornalista: “La bella notizia è che Federico Bernardeschi, persona strepitosa, qualche mese fa in gran segreto – con grande rispetto per una privacy voluta con forza – è diventato papà per la felicità della sua compagna Veronica“.

La bella coppia non ha mai confermato o smentito la notizia. Notizia che è stata infine confermata nei giorni scorsi dal settimanale “Diva e Donna“, che ha pubblicato delle foto di Veronica e Federico sorridenti e felici nelle Langhe, in Piemonte, durante un pranzo di famiglia.

Veronica tiene in braccio una bambina, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe chiamarsi Dava Bernardeschi, la loro primogenita. I due nelle fotografie pubblicate appaiono raggianti. Il mistero è dunque chiarito ed i due sono davvero diventati genitori, non ci resta che fare loro tanti auguri.