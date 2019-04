Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli: "Andrea e Arianna sono una bella coppia"

Federica Spano, l’ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, dopo la delusione per non essere stata scelta dal tronista, che ha invece preferito Arianna Cincirrone, la ragazza dal carattere completamente opposto a quello della rivale, ha dichiarato che se le venisse proposto di lavorare in televisione accetterebbe senza tentennamenti, soprattutto dopo la popolarità che il programma le ha fatto riscontrare sui social, e che se le venisse proposto il trono, essendo lei una ragazza giovane e senza nessun vincolo sentimentale accetterebbe senza alcun problema.

Ha inoltre dichiarato che secondo lei al di fuori del programma la storia con Cerioli sarebbe durata poco e niente. Una delle motivazioni che ha dato l’ex corteggiatrice è che avendo un carattere molto simile, si sarebbero scontrati in continuazione, sia per quanto riguarda la gelosia, che ha dimostrato sin da subito nei confronti del tronista, sia per le scelte, ed è per questo motivo che il tronista forse ha fatto anche bene a scegliere la rivale.

Anche perché Arianna, a detta sua, ha un carattere completamente diverso da lei che, secondo il parere della Spano, è una ragazza molto tranquilla e riservata e che in una coppia, a differenza sua, riuscirebbe a portare un certo equilibrio. Le è stato inoltre chiesto, in un’intervista, cosa ne pensa della coppia formata da Andrea e Arianna e lei si è espressa tranquillamente, spiegando che più volte le è capitato di vederli sui social e ritiene siano davvero una bella coppia, affiatata e innamorata.

Si dichiara inoltre molto felice del percorso che ha fatto all’interno della trasmissione e che quest’ultima, nonostante le critiche, l’ha aiutata tantissimo; si è messa in gioco scendendo le scale per un ragazzo che le piaceva ed è riuscita a superare l’imbarazzo mettendosi completamente a nudo. Sarà forse Federica Spano la nuova tronista di “Uomini e Donne”?

La venticinquenne romana, grazie alla sua partecipazione al noto programma di canale 5, è adesso molto seguita sui social e vanta numerosi followers. I suoi progetti lavorativi e personali sono tanti e diversi, dovrà solo capire qual è la sua strada e cosa le riserverà il futuro.