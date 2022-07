Federica Pellegrini posta questa foto e finisce nella bufera. Attenti al dettaglio, non si nota subito

Ascolta questo articolo

Lei è la “Divina”, la regina dell’acqua. Una personalità che nel corso della sua strabiliante carriera ha battuto ogni record possibile e immaginabile, sfrecciando nelle piscine di tutto il mondo e sorprendendo davvero tutti sin dalla tenera età. Si tratta di una delle più grandi nuotatrici che il nostro Paese, e il mondo intero, abbiano mai avuto. Una predestinata, come l’anno chiamata in molti: stiamo parlando proprio di lei, ovvero di Federica Pellegrini.

Fede, come la chiamano affettuosamente i fan, di recente ha deciso di ritirarsi dal nuoto e di dedicarsi alla sua vita personale. Una carriera bellissima la sua, costellata da tantissimi successi che resteranno per sempre scolpiti nella storia di questo sport. Federica è anche molto seguita sui social network, e ha pubblicato una foto in cui un dettaglio non è passato assolutamente inosservato, vediamo che cosa è accaduto.

La foto di Federica Pellegrini

Nel corso della sua carriera, Federica ha fatto molto parlare di sé anche sui giornali di gossip, si pensi alla storia avuta con Filippo Magnini, durata dal 2011 al 2017. Tra i due è poi finita e ognuno ha preso la sua strada. Attualmente Federica sta insieme a Matteo Giunta, con il quale a breve dovrebbe convolare a nozze.

Giunta è stato allenatore di Federica Pellegrini e tra i due è scoccato l’amore. La “Divina” lo ha confermato all’Aquatics Centre di Tokyo, proprio in occasione di una delle sue ultime apparizioni in vasca. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo” – così disse all’epoca Federica Pellegrini.

Diverso tempo fa Fede ha pubblicato una foto che la ritrae in un bagno, e non si è potuto fare a meno di notare un particolare che ha colpito davvero tutti. Infatti all’interno del bidet c’era un bouquet di fiori: non sappiamo se questi fiori siano stati un regalo o altro, ma fatto che sta che il particolare non è assolutamente sfuggito.