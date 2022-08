Federica Pellegrini e Matteo Giunta: arriva la frecciata di Filippo Magnini

Ascolta questo articolo

In queste ore non si sta facendo altro che parlare delle nozze avvenute tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Come si sa i due hanno deciso di pronunciare il fatidico “sì” presso la chiesa di San Zaccaria, a Venezia. L’ex campionessa di nuoto durante questi anni ha concluso in maniera brillante la sua leggendaria carriera nel mondo del nuoto, aiutata anche da quello che, oltre ad essere oggi suo marito, è stato il suo allenatore, per l’appunto Matteo Giunta.

Tra i due vi sarebbe stato il classico colpo di fulmine: Matteo ha aiutato Federica nella fase finale della sua carriera. Giunta è cugino di Filippi Magnini, ex di Federica Pellegrini con il quale la “Divina” ha avuto una storia durata circa sei anni e poi finita nel 2016 dopo le Olimpiadi di Rio. Magnini era il grande assente alla festa di nozze di Federica e Matteo, vediamo nel dettaglio perchè e che cosa è accaduto.

La frecciata di Filippo Magnini

I rapporti tra Matteo e Filippo non sono sereni in questo particolare momento, in quanto ci sarebbero state numerose incomprensioni tra i due. Federica ha sempre detto che sull’argomento Filippo non vuole tornare, in quanto per lei è un capitolo chiuso. “Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare” – così aveva spiegato la “Divina”.

Come si sa Federica e Matteo hanno tenuto nascosta la loro storia per diversi tempo, e l’hanno ufficializzata soltanto qualche settimana prima del matrimonio. I due hanno scelto la strada della massima privacy, questo forse appunto per i rapporti non proprio sereni che ci sono tra Matteo e lo stesso Magnini.

Proprio mentre Federica e Matteo festeggiavano le loro nozze, Filippo Magnini ha pubblicato una foto assieme all’attuale compagna, la velina Giorgia Palmas. In parecchi hanno visto nella foto in questione una frecciata a Matteo e Federica, che appunto stavano festeggiando le loro nozze.