Federica Panicucci parla delle sue giornate da casalinga doc

Federica Panicucci è stata protagonista di una recente intervista a “Tv Sorrisi E Canzoni“, in cui ha avuto modo di parlare delle sue giornate di quarantena. La nota presentatrice ha sottolineato che ci sono stati cambiamenti evidenti nella vita di tutte le persone e ha dichiarato che in questo periodo sta dedicando maggiore tempo alle pulizie di casa e che non le pesa affatto.

La giornalista si è espressa in questi termini: “Senza colf a casa faccio le pulizie e non mi pesa”. Ha continuato facendo una rivelazione circa un acquisto da lei fatto, dimostrando di essere un’ottima casalinga. La Panicucci ha infatti rivelato di aver comprato un ferro da stiro che le permette di ottenere ottimi risultati.

La presentatrice di “Mattino Cinque“ ha spiegato come si svolge la sua giornata, che inizia la mattina presto. Inoltre la Panicucci ha posto l’accento anche sul rapporto speciale con i figli, Sofia e Mattia, che hanno rispettivamente 14 e 12 anni, nati dal precedente matrimonio con Mario Fargetta.

Nel corso della chiacchierata con il settimanale “Tv Sorrisi E Canzoni” ha sottolineato anche il proprio ruolo di madre, in attesa che abbiano inizio le lezioni online dei suoi figli. Queste sono state le dichiarazioni della presentatrice in merito: “Mi alzo alle 7.30, preparo la colazione per i miei figli che iniziano le lezioni online alle 9, poi sparecchio e metto tutto in ordine”.

La Panicucci ha proseguito l’intervista ricordando che, in questi giorni, diventano sempre più importanti e forse eccessive le faccende domestiche: “Passo l’aspirapolvere e do lo straccio sui pavimenti ogni giorno, pulisco i bagni”. Infine ha parlato anche dell’amuchina, divenuta una prima necessità: “Ho pulito il forno con uno spray che in 20 minuti sgrassa molto bene”.