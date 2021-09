Federica Panicucci, Mattino Cinque al via: "Cercheremo di fare meglio"

Tutto è pronto per l’inizio della nuova stagione di Mattino Cinque, ormai classico e consolidato appuntamento della mattina della rete ammiraglia del Biscione. Squadra che vince non si cambia, quindi Francesco Vecchi e Federica Panicucci riprenderanno da lunedì 20 settembre le redini dell’attualità e la racconteranno in tutte le sue sfaccettature.

L’obiettivo è chiaro: fare ancora meglio rispetto allo scorso anno. Nell’anno televisivo appena trascorso, il contenitore ha registrato il 5% in crescita sul totale di ascolto rispetto al 2020. Maggiore riscontro si ha avuto sul pubblico femminile con una media audience del 20% di share, picchi del 25% nella fascia d’età compresa tra i 45 e i 54 anni.

Per Federica è la tredicesima edizione di Mattino Cinque e l’emozione è tangibile. In una lunga intervista per Il Giornale, la conduttrice ha spiegato che la formula non cambierà. Insieme alla sua spalla Vecchi continueranno a entrare nelle case degli italiani con lo stile hanno mostrato negli ultimi anni.

Si tornerà anche su vicende che non si sono ancora chiarite come il caso di Denise Pipitone o quello di Saman Abbas, che sono drammaticamente ancora aperte e ricche di colpi di scena. L’unica modifica sarà evidente a livello scenografico. Puntata dopo puntata i due conduttori cercheranno una maggiore interazione con il pubblico.

Francesco Vecchi si occuperà dei temi politici, più vicini a lui. Federica Panicucci, invece, affronterà i temi legati all’attualità, alla cronaca e al costume, coadiuvata da un team di autori capaci di cambiare passo e argomento in tempo reale, semplicemente seguendo lo scorrere delle notizie.

Per la prima volta nella sua storia, Mattino Cinque parte in ritardo. Mediaset ha deciso di allungare e ammortizzare i costi con Morning News, il programma condotto dalla giornalista del Tg5 Simona Branchetti che ha dato grandi soddisfazioni sia in termini di gradimento che Auditel.