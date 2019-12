Federica Panicucci e il compagno attaccati sui social: la risposta di Bacini

Sabato scorso Federica Panicucci e Marco Bacini sono stati ospiti di “Verissimo” per la prima volta insieme, nel salotto di Silvia Toffanin i due hanno parlato della loro storia d’amore e della loro complicità. Inoltre la coppia ha anche fatto un clamoroso annuncio, ovvero hanno espresso il desiderio di sposarsi.

La conduttrice di “Mattino 5” e l’imprenditore hanno dichiarto: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”. Insomma la coppia non ha nascosto di vivere un momento molto felice, Marco Bacini, inoltre, ha anche un buon rapporto con Sofia e Matteo, i figli che la conduttrice ha avuto da Mario Fargetta. Così la Panicucci si è anche commossa.

Dopo la puntata, però, sui social non sono mancati pesanti attacchi alla coppia. Un signora nello specifico ha scritto sul profilo Instagram di “Verissimo” un commento molto cattivo indirizzato a loro: “Mi sembrano Barbie e Big Jim…non c’è niente di più triste che farsi le ‘sdolcinerie’ a vicenda“. Il post inoltre proseguiva in maniera polemica nei confronti della Panicucci e di Bacini per il comportamento tenuto nella trasmissione della Toffanin. Insomma alla signora non è piaciuto il modo in cui si sono mostrati i due.

In realtà questo è stato solo uno dei tanti commenti cattivi indirizzati alla coppia e soprattutto a Federica Panicucci, in molti l’hanno accusata di essere finta, falsa e snob. Marco Bacini, però, in maniera molto dura e netta ha risposto al commento della signora. Nello specifico l’imprenditore ha scritto: “Carissima, credo non ci sia niente di più triste che leggere commenti come il Suo, e non lo dico per me o per Noi, perché quando la persona (o il profilo) è niente l’offesa è zero”.

Insomma l’imprenditore è intervenuto per difendere la compagna e soprattutto la coppia e la risposta è stata molto piccata. Va anche aggiunto infine, che accanto hai commenti cattivi dei soliti hater in molti hanno sostenuto e apprezzato il loro intervento in trasmissione, e li considerano una bella coppia.