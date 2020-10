Federica Nargi segue Alessandro Matri e cambia città, il trasferimento a Roma

Federica Nargi e Alessandro Matri non si lasciano fermare dai traslochi che, sempre inseparabili, hanno affrontato durante i loro 11 anni insieme. L’ex velina mora ed il calciatore, questa volta, si sono trasferiti a Roma con le due figlie Sofia e Beatrice, di 4 anni e 1 anno e 7 mesi; la bella showgirl, come ha più volte dichiarato in passato, sarebbe pronta a tutto pur di tenere unita la sua bellissima famiglia.

Federica, che è sempre super impegnata sui set di numerosi shooting, ed Alessandro che da ex bomber, ha vestito le maglie più prestigiose del mondo del calcio e cambiato diversi club, pochi giorni fa sono arrivati nella capitale dove, tra l’altro, la Nargi è nata. Matri, che lo scorso maggio ha appeso le scarpe al chiodo, ha intrapreso la carriera di dirigente, sbarcando alla Lazio: qui, l’uomo, affiancherà Igli Tare come vice direttore sportivo della squadra dalla maglia bianco-celeste.

Alessandro Matri è nato nel 1984 a Sant’Angelo Lodigiano e, da ex attaccante, ha vestito le maglie del Milan, della Juventus, della Fiorentina e, infine, del Sassuolo. In campo si è contraddistinto per la sua tecnica dei movimenti offensivi, pur vantando abilità anche nella tattica sportiva del pressing.

Federica, che negli anni ha sempre assecondato le esigenze del compagno, pur di non lasciarlo solo e di mantenere unita la famiglia, continuerà la sua carriera nel mondo della moda e dello spettacolo dalla città di Roma. La bella trentenne, diventata famosa per la sua partecipazione come velina a Striscia la Notizia, insieme alla bionda Costanza Caracciolo, è impegnata nelle campagne pubblicitarie di Rebecca Gioielli e di Foreveryou, nota marca di occhiali.

L’entusiasmo per questo, nuovo, cambio di rotta non manca alla coppia Matri-Nargi; nemmeno le piccole di casa, Sofia e Beatrice, sembrano essere dispiaciute da questo cambio di rotta. Proprio pochi giorni fa, infatti, Federica ha postato una foto sul suo seguitissimo profilo Instagram della sua primogenita, scrivendo: “Primo giorno di scuola per la mia Sofi. Si cambia continuamente città, ma tu prendi sempre tutto con il tuo sorriso ed entusiasmo”.