Federica Lepanto, dal Grande Fratello alla lotta contro il Covid-19 in qualità di infermiera

All’età di 22 anni Federica Lepanto ha vinto il Grande Fratello 14, l’ultima edizione condotta dalla presentatrice Alessia Marcuzzi. Estremamente amata da pubblico di Canale 5, la sua vittoria vanta un grande consenso, ottenuto grazie all’affetto dei numerosi spettatori che hanno molto apprezzato il suo carattere solare e sincero. Oggi, l’amata ex-gieffina, è in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus che, da qualche mese, ha messo in ginocchio il mondo intero.

Appena uscita dalla casa più spiata d’Italia, Federica ha continuato a studiare, senza mai abbandonare la sua passione verso il mondo delle spettacolo. Laureata in Scienze infermieristiche all’Università di Bologna, la Lepanto è tornata nella sua città natale ad Agropoli (Salerno), dove attualmente offre il suo contributo per debellare il Covid-19.

In una lunga intervista la giovane infermiera ha raccontato la sua esperienza in ospedale, soffermandosi sull’importanza di una corretta informazione, indispensabile per gestire al meglio l’intera questione sanitaria: “Se c’è paura? Questo è il mio lavoro, noi sappiamo cosa fare. Girano troppe notizie false. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute. Serve un’informazione corretta. In tv dovrebbero invitare noi che operiamo sul campo”.

In un periodo complesso e difficile legato all’emergenza del contagio, anche la vita di Federica ha subito un duro colpo: le serate in discoteca, i vari impegni come testimonial ed influencer sui social e le apparizioni come ospite speciale di eventi sono diventate ormai tutte attività sospese.

Nonostante il fermo e l’importante impegno sostenuto in ospedale, Federica ha trovato anche il tempo per continuare a studiare recitazione, così da presentarsi preparata per nuove possibilità professionali che, purtroppo, al momento sono estremamente incerte: “Il mondo dello spettacolo non dà certezze, a dire il vero nemmeno quello sanitario”, ha dichiarato la Lepanto.