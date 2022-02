Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: "Stiamo vedendo di andare a vivere insieme"

Federica Calemme, tra le ultime entrate in quest’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, non è stata un elemento fondamentale per la creazione di nuove dinamiche nel reality show. Nonostante questo, la sua esperienza può ritenersi più che positiva dato che è riuscita a conquistare il cuore di Gianmaria Antinolfi.

Attualmente i due si stanno godendo la loro storia d’amore, come rivelato dalla diretta interessata in un’intervista a “SuperGuida TV“: “Non mi aspettavo di entrare e di trovare una persona simile a me e che avesse voglia di conoscermi in profondità. Ho scoperto di avere tante cose in comune con lui. È arrivato Gianmaria che ha saputo sorprendermi ma soprattutto comprendere i miei tempi. Non ci siamo lasciati un attimo da quando siamo usciti e ci vediamo sempre. Stiamo vedendo di andare a vivere insieme“.

Sul loro futuro lavorativo Gianmaria ammette di essere pronto ad ascoltare ogni tipo di proposta, escludendo però la sua partecipazione ad un reality show; infatti l’imprenditore campano ammette che il GF Vip gli è servito solamente come un’esperienza personale per conoscersi meglio, mentre da oggi vuole dedicarsi di più al proprio lavoro.

Invece Federica non nasconde che parteciperebbe a un altro reality, come per esempio “L’isola dei famosi“, ma in questa circostanza vorrebbe partecipare dal primo giorno. Smentisce categoricamente una loro partecipazione in coppia a “Temptation Island“, sottolineando che vuole tenere fuori certe dinamiche dal piccolo schermo.

Parlando invece delle ultime vicissitudini legate al “GF Vip”, Federica parla del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorgè e Delia Duran: “Penso che Delia si sia avvicinata ad Antonio per far ingelosire Alex. Delia vuole stare con Alex e probabilmente torneranno insieme”. Gianmaria invece non si sbilancia più di tanto: “Posso dare un no comment su questa storia? La trovo talmente ridicola che sinceramente non voglio entrare nel merito”.