Fariba Tehrani avverte la figlia Giulia Salemi: "Francesco Monte vuole allontanarti da me"

Abbiamo avuto la possibilità di conoscere l’italo-persiana Fariba Tehrani per la prima volta grazie alla sua partecipazione a “Pechino Express 4: Il nuovo mondo“, il reality show di Rai 1 condotto da Costantino della Gherardesca. All’interno del programma, insieme alla figlia Giulia Salemi, si è classificata al terzo posto.

Da quel momento in poi, l’iraniana ha avuto una buona visibilità in televisione. Negli ultimi mesi però il tutto si è intensificato grazie alla presenza di Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La donna ha fatto il suo ingresso anche negli studi di “Cinecittà”, ma un suo dialogo in lingua persiana ha causato la nomination di sua figlia.



La lettera di Fariba Tehrani

Nella lettera, come rivela “Gossip e TV“, la persiana è molto delusa da Giulia Salemi, poiché ad un mese dalla fine di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, non ha cercato ancora il contatto con lei. In questo lasso di tempo, secondo le parole di Fariba, la giovane avrebbe cercato di parlare con tutti tranne con sua madre.

Fariba dichiara che questo non è il primo messaggio che scrive per Giulia: “Ti ho scritta la prima lettera quando eri al Grande Fratello, ma non te l’hanno fatta pervenire. La seconda l’ho lasciata nella tua abitazione, sperando che finisse sotto i tuoi occhi, invece la signora delle pulizie mi ha detto che non l’hai degnata di uno sguardo”. In seguito, si scusa per l’eliminazione avvenuta a causa sua

Infine, l’avvisa di essere molto prudente nei confronti di Francesco Monte: “Il ragazzo che in questo momento hai al tuo fianco ti sta spingendo ad allontanarti da me. Stai attenta Giulia, chi ti vuole davvero bene dovrebbe aiutarti a ricostruire il rapporto con tua mamma, non a separarti da lei. Presto capirai che tipo di ragazzo è quello che pensi di amare”.