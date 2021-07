Fariba Tehrani attacca Ilary Blasi: "All’isola sembrava ce l’avesse con me"

L’ultima edizione de “L’isola dei famosi” ha visto tra i diversi protagonisti anche Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi ha vissuto intensamente l’esperienza, vivendo in più isole come una vera e propria naufraga. Si è salvata svariate volte al televoto, ma alla fine ha dovuto piegarsi e lasciare il gioco per sempre. Non avrà vinto sicuramente, ma resta comunque un personaggio importante.

Adesso, a distanza di qualche mese dalla permanenza in Honduars, Fariba è tornata sull’argomento. Questa volta la Tehrani ha attaccato Ilary Blasi, la conduttrice. Intervenuta nel programma radiofonico “Turchesando“, a detta dell’ex naufraga, Ilary la trattava in maniera diversa perché pensava le fosse antipatica. Secondo la donna, la Blasi la interrompeva sempre quando parlava lei.

“Sembrava che ce l’avesse con me. Mi interrompeva spesso, gli altri li faceva parlare. Questo è quello che penso io ovviamente. Poi quando c’erano clip su di me diceva chiudiamo La Palapa. Non riuscivo mai a rispondere. Però qualcosa è cambiato sono sincera. Alla finale era carina, non era Ilary di sempre, mi ha fatto parlare, magari aveva un’idea su di me e da vicino ha capito che sono buona“, queste le parole di Fariba.

La Terani ha ammesso che la Blasi probabilmente avrà cambiato idea sul suo quando l’ha vista dal vivo, durante la finale. Ha lamentato il fatto che non riusciva mai a rispondere, a replicare alle accuse e dopo una clip, quando toccava a lei parlare non le veniva concessa alcuna possibilità. Sicuramente Fariba non ha il dono della sintesi e questo, potrebbe aver influito sui comportamenti della Blasi.

Ci sono dei tempi televisivi da rispettare e la Tehrani li avrebbe ampiamente sforati, dato che un suo discorso durava più di 1 minuto. Diversi utenti hanno notato però un trattamento diverso, come Matteo Manzini, amico della Salemi. L’uomo aveva postato sui social il suo pensiero. Chissà che Ilary non voglia intervenire e replicare a Fariba, soprattutto per chiarire la propria posizione.