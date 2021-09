Fan di Zorzi attacca Dayane Mello: "Rosichi perché ha vinto lui". La risposta dell’influencer non si fa attendere

In queste ore Dayane Mello ha lanciato una piccola frecciatina a Tommaso Zorzi, il vincitore della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, mentre l’influencer brasiliana si è dovuta accontentare di arrivare in finale senza portarsi a casa il montepremi.

Il tutto nasce dall’ufficialità di Soleil Sorgè come concorrente della sesta edizione del “GF Vip”, in cui gli autori l’hanno voluto annunciare pubblicando un post sulle pagine Facebook, Twitter e Instagram. Dayane commenta proprio il post di quest’ultimo social, augurando alla sua amica un forte in bocca a lupo e rivelando che, almeno per lei, può essere tra le protagoniste del reality show in onda su Canale 5.

La frecciatina di Dayane Mello a Tommaso Zorzi

Sotto al post dedicato all’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” si sono fiondati numerosi fan del “Grande Fratello Vip”, compresi quelli di Tommaso Zorzi, che resta ancora oggi tra i vipponi più amati della scorsa edizione. Un fan, magari anche provocando Dayane, ha scritto sotto al commento: “Accettatelo che Tommaso è amato da tantissimi“.

Dayane qui non si tira indietro e risponde alla provocazione: “Lui è amato? Diciamo che ha fatto tante dinamiche quando dormiva“. Un altro utente ha invece ricordato: “Avessi un’unghia dell’intelligenza di Tommaso. Poi perché devi criticarlo così. Non è affatto carino. Tommaso è stata una rivelazione e senza di lui il programma sarebbe stato un mortorio. Rosichi parecchio perché ha vinto lui e non tu“.

Qui l’ex concorrente di “Pechino Express” ricorda che, durante il televoto, molti telespettatori non sono riusciti a votare a suo favore: “Che strano, tutto il mondo ha cercato di votare e molti non ci sono riusciti“. Effettivamente di questa problematica all’epoca se ne è molto discusso, e si spera vivamente che per questa edizione si possano risolvere tutti i problemi tecnici dedicati al voto del pubblico.