"Facciamo una foto così Adriana impazzisce": Sonia Bruganelli interviene sullo scatto con Magalli

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è partita. Il cast stenta a decollare, difatti non convince granché. Liti, discussioni, coalizioni: è questo ciò che ci si aspettava, ma al momento non è arrivato. A dispetto di tutto però una diatriba davvero interessante è in corso e no, non riguarda i concorrenti. Maretta, forte maretta c’è tra le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Già prima che iniziasse il GF si era parlato di poco feeling tra le due, adesso però l’astio è venuto fuori tutto. E ci è voluto davvero poco per farlo emergere. In fondo la Bruganelli sapeva bene quale fosse il tallone di Achille della Volpe e in men che non si dica è accaduto il putiferio. Il riferimento è alla famosa foto che Sonia ha postato in compagnia di Giancarlo Magalli, nemico di Adriana.

Lo scatto ha fatto il giro del web, soprattutto a causa della reazione della Volpe che ha sbottato: “Dio prima li fa e poi li accoppia“. Ovviamente è seguita la qualunque, con il solo Magalli a rimanere in silenzio. Un utente è intervenuto, spiegando che si trovava nello stesso ristorante dove c’erano Giancarlo e Sonia e lì, li avrebbe sentiti pronunciare: “Facciamoci una foto così Adriana impazzisce“.

La Bruganelli è intervenuta nella vicenda, chiarendo la sua posizione anche rispetto alla frase incriminata. La moglie di Bonolis ha pubblicato una serie di storie Instagram nelle quali racconta la sua versione dei fatti. La questione ha sollevato un polverone, con gran parte del web che si è schierato dalla parte della Volpe e attaccando la Bruganelli.

“Ma è tutto stupendo. Le mie cene prescindono dalla sua vita. Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove sia la guerra. Voglio dire ad Adriana che io non vivo la mia vita per far innervosire lei, giuro. Davvero non pensavo l’avrebbe presa così“, queste le parole della Bruganelli postate su Instagram.

In merito alla versione secondo la quale si sarebbe fatta una foto solo per far impazzire la collega, Sonia ha ammesso che così non è stato: “Ma voi siete pazzi! Comunque un po’ di visibilità non fa mai male a nessuno. Lo so, sarebbe stato più interessante così, ma non è ciò che è accaduto. La prossima volta però parleremo solo di Adriana Volpe. Lo prometto“.

Insomma la questione è incandescente e sicuramente se ne parlerà durante la prossima diretta del Grande Fratello Vip. Non è una vicenda che riguarda i concorrenti, ma trattandosi delle opinioniste non credo che Signirini si lascerà sfuggire la possibilità di toccare l’argomento. La sensazione è che ci saranno scintille in studio. D’altronde il conduttore si è ritrovato una bomba di gossip tra le mani, inconsapevolmente.