Carlotta Mantovan, giornalista e moglie del compianto presentatore tv Fabrizio Frizzi, è tornata a far parlare di sé non tanto per il suo ritorno in tv al fianco di Antonella Clerici nel programma “Portobello”, bensì per un suo recente scatto pubblicato poi sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove la si vede al fianco della figlia Stella.

Dopo mesi di religioso e comprensibile silenzio, la bella moglie di Fabrizio Frizzi è ritornata sui social, dove con una certa frequenza ormai pubblica degli scatti della sua quotidianità, fatta di Stella, dei suoi cavalli – il suo grande amore, e ovviamente dal lavoro. A commuovere i fan è però un ultimissimo scatto che ritrae la giornalista abbracciata alla figlia amatissima, avuta dal compianto conduttore del game show di Rai 1 “L’Eredità”.

L’abbraccio tra Carlotta e Stella commuove i fan

Era il 26 marzo scorso quando si è diramata l’incredibile ed inaspettata notizia della morte del celebre presentatore Rai Fabrizio Frizzi, lasciando sole la giovane moglie Carlotta Mantovan – sposata in seconde nozze dopo un primo matrimonio con la giornalista e conduttrice Rita Dalla Chiesa – e la piccola figlia Stella.

La prematura dipartita di Fabrizio ha lasciato un vuoto ed un dolore immenso in Stella e Carlotta, che stanno cercando di affrontare nel migliore dei modi questo delicato periodo. Nell’ultimo scatto postato da Carlotta sui social la si vede abbracciata dolcemente alla piccola Stella, che si è addormentata tra le sue braccia.

Una scena tenerissima, che ha colpito molto i fan della giornalista, che nel giro di poco hanno invaso il suo profilo lasciandole commenti di apprezzamento e sostegno. Tra i tanti ce n’è uno che ha colpito più degli altri perché sintetizza forse il pensiero di molti, cioè quello scritto da una utente che dice: “Non doveva andare così! Fabrizio vi sta guardando dall’alto. La vita è ingiusta a volte!“.