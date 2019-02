Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici lo ricorda nel giorno del suo compleanno: "Auguri ovunque tu sia"

Antonella Clerici, la popolare ex conduttrice del cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco”, è tornata a far parlare di sé prima del ritorno in tv al timone della nuova edizione di “Sanremo Young“, per un bellissimo post sulle sue pagine nei principali social network di comunicazione, dedicato all’amatissimo amico e compianto presentatore televisivo Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno.

Fabrizio Frizzi è scomparso lo scorso marzo prematuramente a causa di un brutto male ed il suo ricordo è sempre vivo nel cuore degli amici più cari, come lo è stata ed è Antonella Clerici, che per ricordarlo in questo giorno così importante ha scelto di pubblicare una loro foto insieme in televisione.

Antonella Clerici e l’omaggio a Fabrizio Frizzi

Ci sono che pesano più degli altri e quello del compleanno del compianto conduttore del game show de “L’Eredità” lo è sicuramente per chi lo ha amato, stimato e voluto bene. Dopo aver ricordato il caro amico pubblicando sui propri profili social una bella foto insieme a Frizzi, Antonella ha commentato il nostalgico scatto con delle belle e toccanti parole: “Auguri ovunque tu sia“.

Parole che rispecchiano il pensiero di molti che, come lei, avranno rivolto non solo un pensiero all’amato conduttore televisivo, ma anche inviato un personale augurio di compleanno ovunque si trovi. Il post di Antonella Clerici è stato molto apprezzato dai fan, che hanno invaso il suo profilo lasciando numerosissimi like, ma anche commenti.

Il 15 febbraio prossimo Antonella Clerici andrà in onda con una nuova edizione di “Sanremo Young”, ma stavolta non sarà sola sul palco perché al suo fianco ci sarà un attore di fama internazionale, amatissimo dagli italiani, cioè John Travolta. La gara dei nuovi talenti musicali dovrà competere con un serale del dating show “Uomini e Donne“, e chissà se la Clerici riuscirà a vincere la guerra degli ascolti.