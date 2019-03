Fabrizio Frizzi, Alba Parietti ricorda il loro ultimo incontro: "Un presagio che divenne realtà"

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - E' già passato un anno da quando lessi quella notizia che fece piombare tutto il pubblico italiano in una enorme tristezza. Sembrava impossibile che Frizzi se ne fosse andato così, in fretta, in punta di piedi senza fare rumore, così come la sua educazione e bontà gli hanno imposto nei comportamenti discreti di tutta una vita.