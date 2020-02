Fabrizio Corona, uscita anticipata dalla comunità di recupero

Sembra ufficiale e alla luce del sole. Fabrizio Corona, ultranoto ex re dei paparazzi, avrebbe lasciato la comunità di riabilitazione di Monza, dove era stato trasferito dal carcere milanese di San Vittore per ragioni di natura psichiatrica. Sembra proprio che il turbolento 45enne catanese stia voltando pagina per iniziare un nuovo capitolo della propria vita, lontano da strutture di accoglienza e comunità.

Attraverso un dettagliato servizio fotografico, ricco di scatti inediti e succose indiscrezioni, il settimanale Nuovo ha reso noto che Fabrizio Corona è stato trasferito in una lussuosa suite d’albergo nel cuore di Milano, non molto distante dal Teatro alla Scala. Le immagini della rivista sono inequivocabili: l’ex marito di Nina Moric è stato paparazzato mentre, dal proprio alloggio della comunità di Monza, carica le valigie a bordo di un furgone.

Sarebbe stato Nathan Martelloni, personal trainer di Fabrizio Corona, a raccontare ai giornalisti del magazine “Nuovo” ciò che accadrà a Mister Corona: “Si sta appoggiando a una suite d’hotel del centro di Milano, non lontano dal teatro alla Scala, in attesa che la Polizia sblocchi la casa nuova che ha preso. Ma non può uscire, è comunque ai domiciliari”.

Per Fabrizio Corona sta pertanto cominciando una nuova era. Sebbene per tutta una serie di condanne che si sono sommate, inclusa l’evasione fiscale e l’appropriazione indebita, la sua pena si protrarrà in maniera irremovibile sino a marzo 2024, la suite d’hotel e il presunto appartamento milanese saranno di gran lunga più confortevoli rispetto al carcere e alle comunità riabilitative.

Intanto in rete prolificano e fermentano le polemiche del popolo del web. Gli internauti, sconcertati e in disaccordo con l’uscita anticipata di Fabrizio Corona, hanno già espresso tutto il loro disappunto, che campeggia sovrano sui principali social e community. L’opinione collettiva viaggia su di un’unica convinzione, ormai ben nota da anni: Fabrizio Corona dovrebbe scontare il resto della pena in gattabuia.