Fabrizio Corona tra Covid-19, carcere e minacce a Nina Moric

Fabrizio Corona non riesce davvero ad avere un singolo momento di serenità nella sua vita e pare che in quest’ultimo periodo gli stia capitando tutto insieme.

Risultato positivo pochi giorni fa al covid-19 e dopo essergli arrivata la notizia che i 9 mesi passati in affidamento terapeutico deve passarli nuovamente in carcere come se non avesse trascorso neanche un singolo giorno di affidamento, ieri a Live Barbara D’Urso dopo aver urlato a squarcia gola per oltre 30 minuti, la trasmissione ha deciso di interrompere il collegamento anticipatamente senza dare l’opportunità a Corona di replicare raccontando tutta la storia. Infatti Barbara D’Urso, al rientro dalla pubblicità gli comunica, chiedendo scusa a lui e asuo pubblico, che è costretta a interrompere il collegamento. Corona si infuria lanciando gli auricolari che gli servivano per il collegamento minacciando la D’Urso che non sarebbe mai più andato alla sua trasmissione.

Noi pensiamo, anche se non ne abbiamo la prova e la certezza, che qualcuno della redazione abbia costretto Barbara e interrompere il collegamento, anche perchè lo comunica appena tornata dalla pubblicità.

Noi pensiamo che se fosse stata una sua decisione, l’avrebbe detto anche prima di mandare la pubblicità: causalità o c’è qualcuno che ha bloccato Corona impedendogli di finire la sua spiegazione?

Nel profilo di Instagram di Corona troverete comunque la fine della spiegazione che si è postato da solo sul suo profilo ufficiale, no potendo appunto, come detto poco fa, finire la sua spiegazione in trasmissione.

Non si era forse mai visto un Corona così infuriato, ha urlato per oltre mezz’ora. Ciò che ha fatto scandalo è stato che la sua ex moglie Nina Moric abbia registrato una telefonata col figlio e l’abbia addirittura postata su Instagram. Da questa registrazione si evince che Carlos Maria non sia stato bene col padre e che cose come la palestra a lui non sono mai interessate, facendo passare Corona per il solito sfruttatore delle sua vita privata e sempre allo scopo di fare gossip e avere visibilità. Evidentemente colpito da tutto questo, Corona è diventato come un toro che ha visto rosso.