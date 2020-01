Fabrizio Corona torna sui social, look nuovo e nuovi progetti: "Ho un sogno e farò di tutto per realizzarlo"

Fabrizio Corona ha lasciato il carcere prima dello scorso Natale per intraprendere un percorso riabilitativo di cure, ha avuto quindi la possibilità di trascorrerlo con la persona per lui più cara al mondo, il figlio Carlos Maria. Dopo l’abbraccio social con il figlio che ha commosso il web, ora Corona ritorna su Instagram con molte novità.

La prima che salta subito all’occhio, è il suo cambio di look; l’ex re dei paparazzi, infatti, ritorna con una chioma selvaggia, barba incolta e in testa una coppola. Copricapo che ritroviamo anche indossato dal figlio Carlos Maria, come ad indicare un simbolo di cambiamento condiviso tra i due.

Fabrizio Corona ritorna sui social

Anche il messaggio scritto da Corona sempre sull’affollato social network, fa trasparire la voglia di iniziare un nuovo percorso e propositi diversi rispetto al passato. Sembra che la rabbia che ha sempre fatto da filo conduttore nella vita di Corona, abbia lasciato il posto una nuova nuova consapevolezza, pur lasciando inalterata la sua delusione per un sistema che non riuscirà mai a comprendere fino in fondo, come lui stesso dichiara: “Ricominciare ad essere desiderosi di riconoscere ed apprezzare la bellezza del mondo e l’opportunità di viverci anche a fronte della sua effimera insensatezza“.

Un post in cui si augura di lasciarsi alle spalle e far cadere quelle maschere che ha indossato fino ad ora, maschere che non gli anno consentito di guarire le sue ferite: “Perché le ferite per guarire hanno bisogno di aria“. Intenso, provocatorio in pieno stile Corona, ma con l’aggiunta di uno spiraglio su nuove intenzioni e ritrovata voglia di vivere in totale libertà.

Si domanda e cerca di darsi una spiegazione su ciò che lo ha condotto in carcere più che più volte, e la risposta che Corona trova è questa: “Troppa voglia di recuperare la vita persa“, frase che è impressa su immagini che lo vedono in discoteca dietro ad una consolle a petto nudo mentre si fuma una sigaretta.

Infine, scrive un post che riassume la sua voglia di rinascita e l’intenzione di condurre una vita diversa da quella vissuta fino ad oggi: “5 arresti. 7 mesi di detenzione domiciliare in comunità. 5 anni, 2 mesi e 15 giorni di galera fatta (di branda) di cui gli ultimi 9 mesi molto difficili. Leggo le carte, mi curo, m’informo, studio la vita, le persone e tutto ciò che gira intorno. Ho un sogno e farò di tutto per realizzarlo“.