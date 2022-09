Fabrizio Corona torna su Instagram dopo il blocco: "Ecco cosa farò"

Ascolta questo articolo

Fabrizio Corona is back! Sul profilo del figlio Carlos Maria ha postato una Instagram Story che promette scintille, dopo il blocco del suo account ufficiale in seguito ad alcune dichiarazioni in merito alla pruriginosa vicenda intorno a Ilary Blasi e Francesco Totti.

L’ex re dei paparazzi in passato ha avuto momenti di tensione con la coppia, dopo il tentativo di rivelare tradimenti dell’allora capitano giallo-rosso alla moglie Ilary Blasi. Lei non credette mai a queste rivelazioni e anni dopo colse la palla al balzo per chiarire una volta del tutto la vicenda, invitando Corona al GF Vip. Lo scontro fu titanico e terminò con la chiusura del collegamento da parte della conduttrice quando ancora l’ospite sbraitava davanti alla porta rossa della Casa.

Ora la palla è passata di nuovo nelle mani di Corona che non ha perso tempo per entrare di prepotenza in una questione già fin troppo complicata e tesa. A seguito di forti dichiarazioni su tradimenti e particolari privati, Corona si è beccato l’ennesimo blocco sul social Instagram.

Fabrizio Corona è tornato su Instagram dopo il blocco

Ma a quanto pare ha aggirato il problema e, grazie al profilo ufficiale del figlio Carlos Maria, ha potuto dire la sua: “State fo**endo con la persona più sbagliata del mondo” ha esordito tanto per mettere in chiaro fin da subito le sue intenzioni tutt’altro che amichevoli.

“Mi hanno chiuso il profilo. Nessuna segnalazione, nessuna mail: ancora una volta. E’ chiarissimo che c’è qualcuno che pensa di potermi mettere a tacere con quattro segnalazioni su un profilo non verificato. Non ci riuscirete. Non ci riuscirete mai. Vi faccio una promessa, se questo profilo arriva a 300K condividerò proprio qui il mio archivio personale. Se mi bloccherete anche qui, lo farò in televisione, quindi non agitatevi troppo. Ci sono già tutti i maggiori quotidiani che chiedono materiale da giorni” ha precisato poi Corona per evitare inutili perdite di tempo a chi potrebbe pensare di censurarlo anche su questo nuovo canale.

Infine, ha chiarito una volta per tutte i suoi progetti futuri: “Dal profilo di mio figlio comunicherò commentando fatti italiani e miei commenti sul panorama della comunicazione, della politica. Invece, dal nuovo profilo condividerò le mie foto archivio. State fo**endo con la persona più sbagliata del mondo! Poi, in altra sede parleremo di libertà di espressione in questo Paese che si fa dettare regole incomprensibili da quattro imbecilli californiani evasori fiscali. Non rosicate troppo. PERACOTTARI!” concludendo con perfetto e immancabile Corona Style.