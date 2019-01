Fabrizio Corona torna a parlare di Belèn e confessa: "Ubriaco ho provato a baciarla ma lei mi ha cacciato di casa"

Fabrizio Corona ritorna ad incuriosire il mondo del gossip grazie anche all’uscita del suo nuovo libro dal titolo Non mi avete fatto niente edito da Mondadori. E’ il settimanale Chi in edicola dal 16 gennaio 2019 a svelare alcuni passaggi specifici molto importanti scritti proprio dall’ex fotografo e che riguardano Belèn Rodriguez.

Fabrizio infatti svela di aver finalmente capito ciò che provava per la modella argentina solamente quando, dopo aver ricevuto una terribile notizia riguardante il figlio Carlos, lei è stata la prima persona alla quale Corona ha voluto parlare. “Il 21 maggio vengo chiamato dagli psichiatri che seguono mio figlio Carlos. Mi dicono che non è un bambino come gli altri ma mi danno una brutta notizia che non posso rivelare” ha infatti spiegato l‘ex re dei paparazzi.

Fabrizio racconta altresì di aver preso molto male la notizia tanto da piangere e disperarsi come se gli fosse crollato il mondo addosso e, senza pensarci su un attimo, decide di comporre il numero di Belèn perchè il suo istinto ed il suo cuore deragliano verso casa Rodriguez. “Mi risponde subito e le basta un attimo per intuire che ho problemi. Quando mi accoglie a casa sua l’abbraccio e inizio a piangere. Ed è come se non ci fossimo mai allontanati” confessa Fabrizio che rivela anche che la modella gli conferma che per lui ci sarà sempre.

E’ allora che Fabrizio capisce che secondo lui è come se il tempo si fosse fermato e che Belèn non avesse mai sposato Stefano De Martino e mai amato Andrea Iannone. Purtroppo però una sera Corona commette un errore molto grave: “Belen mi invita a cena a casa sua, bevo e provo a baciarla. Lei mi ferma io ormai mi sono messo in testa che la devo baciare. Sono ubriaco, forse insisto, le chiedo di dormire lì. Lei mi caccia di casa. Decido di non cercarla più”.

Solamente dopo parecchi mesi i due si rincontrano e quella distanza che purtroppo li aveva allontanati di colpo svanisce. Fabrizio Corona ha ammesso di essere ancora molto legato a Belèn, di provare per lei dei sentimenti molto forti e non è detto che magari tra i due non possa riaccendersi la passione di un tempo.