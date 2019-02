Fabrizio Corona svela il retroscena delle foto con Asia Argento: “Le ho fatte fare io”

Fabrizio Corona è tornato a parlare della sua storia con Asia Argento ma soprattutto delle fotografie che li ritraevano abbracciati assieme tanto criticate nei mesi scorsi. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Corona ha risposto alle domande mirate della giornalista Candida Morvillo che gli ha chiesto “Le ha fatte lei le foto del primo appuntamento, che Asia crede paparazzate per caso?”.

“Ovvio” è stata infatti la risposta dell’ex re dei paparazzi che oltretutto ha voluto anche ritornare sul suo rapporto ormai concluso proprio con la figlia del re dei film horror. Corona ha spiegato apertamente il motivo per il quale ha deciso di rompere definitivamente ogni tipo di contatto con Asia “Perché siamo due anime folli”.

“Non era un contratto, sono solo uno che, in tre secondi, se sente una vibrazione con una donna, ci prova. Dopodiché, so cosa può portare il gossip. Infatti, tutte le trasmissioni ne hanno parlato” ha chiosato ancora l’ex re dei paparazzi. Fabrizio è un fiume in piena come sempre e dal momento che ha anche scritto la sua biografia con il libro “Non mi avete fatto niente” è voluto ritornare altresì alla sua vita in carcere.

Corona infatti ha sottolineato la difficile situazione dei detenuti ma soprattutto delle umiliazioni che sono costretti a subire mentre per quanto riguarda le visite in cella del chirurgo plastico, Fabrizio non ha mai raccontato nulla prima solamente per tutelare il suo diritto al lavoro, in quanto ha sempre tratto dei profitti dalla propria immagine.

“C’è un solo modo per non tornare più in carcere. Spegnere i riflettori. Ma non trovo sia giusto. Io faccio impresa sulla mia popolarità” ha chiosato ancora Fabrizio a fine intervista mentre la giornalista Candida Morvillo lo ha ringraziato per il tempo concessole ma soprattutto per essere stato vero e sincero con i lettori del Corriere della Sera.