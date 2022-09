Fabrizio Corona su Ilary Blasi e Francesco Totti: "È stata una storia gestita per interessi comuni. Ora dirò la verità"

Ascolta questo articolo

L’ultima intervista rilasciata da Francesco Totti al sito del “Corriere” sta scatenando un putiferio mediatico di proporzioni gigantesche. L’ex capitano della Roma ha infatti lanciato delle dure accuse nei confronti di Ilary Blasi, rivelando di essere stato prima tradito dalla sua ex moglie e di essere guarito dalla depressione solamente grazie alla sua nuova fiamma, cioè Noemi Bocchi.

Tra l’altro, sempre parlando di Ilary Blasi, rivela che insieme a suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e gli ha portato via la sua collezione di orologi in cui erano presenti dei Rolex molto costosi. Delle accuse davvero molto pesanti, ma al momento la conduttrice sta mantenendo il suo silenzio fino a quando, come dicono alcuni rumor, non rilascerà un’intervista nei salottini di “Verissimo” condotto dall’amica Silvia Toffanin.

Le ultime accuse di Fabrizio Corona

Intanto l’ex re dei paparazzi interviene nuovamente sulla rottuta di Ilary e Francesco. Fabrizio da sempre viene definitivo un nemico della coppia, ed è ormai diventata un cult l’ospitata di Corona al “GF Vip” in cui venne zittito dalla Blasi dopo le accuse di tradimento.

Fabrizio Corona sembra aver legato al dito quella vicenda e ora, dopo anni, vuole nuovamente “vendicarsi” su Ilary Blasi e Francesco Totti: “Il paradosso è che tutta l’Italia parla di questi due borgatari“ afferma Corona ripubblicando il video della sua ospitata al “Grande Fratello Vip”, rivelando come la “Queen di Ladispoli” abbia cercato in tutti i modi di dargli lezioni di moralità: “Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me“.

Ma gli attacchi nei confronti della coppia non si ferma qui: “Mi accusava di aver inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una me**a perché lei si doveva sposare una settimana dopo… accidenti! Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose. Ma questa non è una fiaba d’amore, è semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni, l’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce, mi spiace per i figli. E ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso”.

Infine ironizza proprio sul presunto furto di orologi fatto da Ilary Blasi: “Tra 3 anni finita la condanna (che non arriverà mai) varranno il triplo. A presto, molto presto”. Anche in questa circostanza la conduttrice sta mantenendo la strada del silenzio, ove molto probabilmente risponderà a tutte le accuse solamente da Silvia Toffanin.