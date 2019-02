Fabrizio Corona sostiene che Mauro Icardi stia divorziando da Wanda Nara: lo tradiva con un compagno di squadra

Sembrava una relazione idilliaca quella tra il bomber dell’Inter Mauro Icardi e la moglie – non che procuratore dello stesso marito – Wanda Nara: una vita serena, una famiglia tranquilla, figli. L’ultimo dell’anno, stando a quanto riferisce Fabrizio Corona sulla sua rivista “The King Corona Magazine“, tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic ci furono dei rapporti molto intimi. La storia ha avuto un proseguio anche perchè, in seguito, Wanda ha mandato al compagno di squadra del marito, tramite sms, alcune foto che si possono definire “provocanti”.

I due hanno continuato a vedersi e, probabilmente, non certo solo per bere un drink in compagnia. Il tutto è filato liscio sino a quando Icardi non se n’è accorto. Il bomber, oltre che a sentirsi tradito dalla moglie è rimasto molto deluso dall’amico e, di istinto, ha reagito in maniera violenta: ha aggredito Brozovic che, a sua volta, non è riuscito a regire ed ha subìto.

Saputo dell’accaduto, Ivan Perisic (che è molto in sintonia con Brozovic), è andato a vendicare l’amico che “non è riuscito a difendersi” creando, in questo modo, una sorta di reazione a catena e di malcontenti all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

Oggi, la squadra dell‘Inter, è letteralmente divisa in due tronchi: chi è a favore di Icardi e chi è a favore di Brozovic. La società – come se ne avesse pochi – è costretta ad affrontare un nuovo problema non di poca importanza.

Va ricordato che Wanda Nara, oltre che ad essere la moglie di Mauro Icardi, è (era) anche il procuratore del calciatore Mauro Icardi. Dopo quanto avvenuto, probabilmente, lui chiederà il divorzio e la procura del calciatore passerà al bravo Mino Raiola, che poi è lo stesso procuratore di Donnaruma.

Probabilmente la vicenda avrà nuovi sviluppi: il dissapore che si è venuto a creare all’interno dello spogliatoio nerazzurro potrebbe nuocere al rendimento della squadra nel proseguio della stagione.