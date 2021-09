Fabrizio Corona si scaglia contro Sangiovanni: "Sei solamente un prodotto commerciale"

Nell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi” ha fatto discutere molto la storia d’amore tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile, ove quest’ultima ne è uscita vincitrice dal talent show. Purtroppo però la loro relazione, dopo lo spegnimento delle telecamenre di Canale 5, è terminata quasi subito.

In molti hanno parlato di questa relazione, ma a quanto pare Sangiovanni sembra essersi stufato dalle notizie di gossip sul proprio conto. Durante uno sfogo su Instagram accusa molti giornalisti, e anche alcuni fan, che ultimamente si stanno concentrando unicamente sulle notizie di cronaca rosa mentre stanno ignorando del tutto la loro carriera artistica. Ricorda poi che loro non fanno parte del mondo dedicato al gossip e non sono influencer e non espongono la vita privata tranne nella loro arte.

L’attacco di Fabrizio Corona

Come riportato testualmente dal sito “BlogTivvu”, per Fabrizio Corona non sembra essere per nulla d’accordo con Sangiovanni. L’ex re dei paparazzi, nonostante pensi che Sangiovanni sia un buon talento per il futuro, crede che il giovane stia facendo successo solamente per la sua vecchia storia d’amore con Giulia.

“Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista“ rivela Fabrizio Corona che poi aggiunge: “Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare“.

Il giovane cantante di “Amici” al momento non ha voluto commentare il duro attacco di Fabrizio Corona, e difficilmente dopo essersi volontariamente allontanato dal mondo del gossip lo farà. Tuttavia le parole di Sangiovanni negli ultimi giorni hanno fatto parlare molto, soprattutto sui social nentwork.