Fabrizio Corona senza freni su Chiara Ferragni: "Me la tromb*rei"

Nessuno finora era a conoscenza della “passione” di Fabrizio Corona per Chiara Ferragni, l’influencer più popolare e ricca d’Italia. Le volte in cui Corona ha parlato dei Ferragnez, infatti, si è sempre scagliato contro Fedez, dandogli dello sfigato e del “cogl*one”, ma non ha mai esteso le ingiurie alla moglie. E invece stando ai commenti (di pessimo gusto) pubblicati da Corona sulla bacheca Instagram di Chiara, l’ex di Belen Rodriguez apprezza moltissimo la fisicità dell’influencer.

A far uscire allo scoperto Fabrizio Corona sono state alcune foto che Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Si trattava di foto molto sexy, dove indossa intimo di pizzo nero, che hanno subito fatto il giro del web, sollevando molte polemiche ma anche tanti complimenti per il fisico perfetto di Chiara, a dispetto delle due gravidanze.

Fabrizio Corona commenta volgarmente le foto di Chiara Ferragni e suscita lo sdegno del web

Queste foto devono aver fatto scattare qualcosa in Fabrizio Corona, che le ha commentate in maniera fin troppo entusiasta. Fin qui nulla di male, se non fosse che a una certo punto qualcuno, senza troppi peli sulla lingua, gli ha chiesto: “Te la tromb**esti Chiara Ferragni?”. Un gentiluomo avrebbe evitato di rispondere a una simile domanda, facendo finta di non averla letta, ma quando si tratta di Corona l’imprevisto e il cattivo gusto putroppo è dietro l’angolo.

“Sì!” ha scritto l’imprenditore di origini siciliane, usando il maiuscolo, che sul web simula l’urlato. Ovviamente i follower di Chiara Ferragni si sono arrabbiati e si sono scagliati contro Corona. “Dovreste vergognarvi tu e quella che ha scritto una domanda del genere” ha tuonato qualcuno.

Un fan di Chiara, poi, ha replicato: “Non fa nulla, tanto nessuno ti cag*. Meno che mai la Ferragni”. Anche questa volta, la risposta dell’ex re dei paparazzi ha lasciato tutti a bocca aperta. “Mmm… Secondo me se la incontro…” ha scritto Fabrizio, con intento provocatorio, lasciando intendere che lei ci starebbe. I Ferragnez cadranno nelle sue provocazioni?