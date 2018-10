Fabrizio Corona sbotta dopo la puntata del GF Vip 3: "Mi sono scattati strani impulsi"

Come tutti avevano immaginato non è tardata più di tanto la risposta da parte di Fabrizio Corona dopo le parole su di lui da parte della sua ex fidanzata Silvia Provvedi. Infatti, l’ex re dei paparazzi, questa mattina martedì 9 ottobre 2018, si è mostrato molto infastidito sul suo profilo Instagram.

Nella puntata di ieri sera del GF Vip3 infatti, sono stati mostrati alcuni filmati riguardanti appunto Silvia Provvedi e il suo duro sfogo nei confronti di Fabrizio Corona che, ai microfoni di Verissimo, aveva affermato di non aver mai considerato la ragazza l’amore della sua vita. La gemella de Le Donatella, dopo aver udito queste considerazioni, non è riuscita a trattenere le lacrime sfogandosi in prima serata.

Silvia infatti ha dichiarato di essere stata innamorata di Corona ma lui molto probabilmente era più innamorato del successo e delle luci della ribalta. Fabrizio, dopo aver guardato la puntata e aver sentito le parole di Silvia, si è subito riversato sui social per rispondere personalmente ad alcune dichiarazioni fatte su di lui durante il Grande Fratello Vip 3.

“Io non sono come gli altri, dico sempre quello che penso” ha subito chiosato Fabrizio su Instagram asserendo altresì di aver visto la puntata di ieri sera. “Soprattutto verso la fine mi sono scattati degli strani impulsi” ha ancora commentato l’ex re di paparazzi anche se lo stesso non ha reso noto a cosa si riferisse particolarmente.

“Quegli impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare una serie di guai non per cose dette da chi doveva dirle, ma da altri” svela Corona che a questo punto però non sembra riferirsi affatto a Silvia e alle sue dichiarazioni ma bensì forse ad una terza persona che con il suo comportamento ha mandato su tutte le furie il manager.

“Mi faccio una risata e vi dico che presto vi farò fare grandi risate” ha concluso Fabrizio lasciando la suspance nei suoi tantissimi fan che a questo punto si stanno chiedendo cosa bollerà in pentola. Fabrizio, nonostante il suo carattere scontroso, ha tenuto a precisare che lui un cuore ce l’ha, ma per le persone a cui vuole bene.