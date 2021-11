Fabrizio Corona rivela di aver parlato con Belen: "Antonino? Le ho detto la mia"

Ospite di un evento inaugurale tenutosi in un locale doi Roma, dove tra l’altro un paio di giorni fa si è recata anche Belen Rodriguez per un’altra inaugurazione, quella di un famoso negozio di gioielli, Fabrizio Corona ha rilasciato alcune dichiarazioni inaspettate ai giornalisti appostati, rispondendo per la prima volta alle domande riguardanti la sua ex storica. Belen, appunto, con la quale è stato fidanzato fino al 2012.

Lei aspettava anche un figlio da lui, ma poi ha avuto un aborto spontaneo e in seguito tutto è precipitato: la Rodriguez ha partecipato come guest star ad Amici, dove ha conosciuto il futuro marito e padre di suo figlio Stefano De Martino, mentre Corona è stato condannato e trasferito in carcere. Negli anni tra i due sono volate diverse frecciatine, ma a quanto pare ora è tutto a posto.

Fabrizio Corona e la chiacchierata con Belen: “Le ho detto di pensarci bene”

Ai giornalisti che l’hanno intervistato all’uscita del locale romano, infatti, Fabrizio Corona ha rivelato che oggi lui e Belen Roriguez sono molto amici e si vogliono bene. Ha poi affermato di aver sentito la show-girl argentina di recente, dunque quando la crisi con l’attuale compagno Antonino Spinalbese, papà della figlia Luna Marì, era già in atto da diverse settimane.

“Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare” ha risposto Corona quando gli è stato chiesto che consigli avesse dato a Belen. Queste parole lascerebbero intendere che la storia tra quest’ultima e l’hair stylist genovese sia davvero finita come si mormora, ma Fabrizio si è rifiutato di confermare o smentire ufficialmente la notizia.

Piuttosto, ne ha approfittato per fare un augurio alla (ex?) coppia. “Amen” ha concluso in maniera serafica, “l’importante è che sia nata una bambina bellissima e poi se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori”.