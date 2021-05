Fabrizio Corona risponde ad Adriano Celentano: "Porterò nel cuore le tue parole"

Un invito a ricominciare da zero, a ricominciare dalla fede, un nuovo cammino che possa restituire la dignità e l’orgoglio di un uomo che ne ha passate, senza sosta. Questo è l’estremo riassunto di tutte le volte che il noto cantante, Adriano Celentano, si è rivolto al famoso re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Numerose le volte in cui Corona ha dovuto fare i conti con la legge, trascorrendo persino un lungo periodo in prigione. Qualche settimana fa l’uomo ha dovuto affrontare ancora una volta il pericolo e il periodo buio della prigione. Dopo gli atti di autolesionismo e di instabilità mentale, alla fine per Corona sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Il messaggio di risposta di Corona a Celentano

Numerose sono state le volte in cui il cantante ha speso parole di benevolenza, di incoraggiamento e invito al cambiamento nei confronti di Corona, ma solo adesso arriva il commento di risposta accorato, quasi commovente di Fabrizio, affermando di avere serie intenzioni di voler cambiare. Ecco infatti quanto riportato dal video di risposta di Fabrizio: ” Il mio cammino è cominciato… Porterò nel cuore le tue parole che mi accompagneranno ad ogni passo della mia vita. La tua è un’ottima idea. Grazie, di cuore, grazie. F“.

Celentano in realtà ha sempre creduto in una futura redenzione di Corona, invogliandolo a più riprese nel cammino della fede. Da sempre infatti il cantante appare essere una persona molto religiosa, tanto da invitare Fabrizio ad abbracciare gli insegnamenti di Gesù: “Per tutti gli uomini del mondo, l’unica via è Gesù. Senza di Lui siamo già morti, fin dalla nascita (…). Caro Fabrizio la tua sofferenza è grande lo so, ma è proprio da questa sofferenza che devi risorgere“.

A sottolineare e a testimoniare questo cambio voluto e sentito di Corona appare essere anche la sua intima amica, Asia Argento che ha di fatto commentato il post di risposta di Frabrizio per Celentano: “È un privilegio poter testimoniare la tua rivoluzione umana. Forza Fabrizio, in tanti crediamo in te“.