Fabrizio Corona: "Rifarei tutto! Tra 6-7 anni diventerò Presidente del Consiglio"

Fabrizio Corona ritorna in carcere. L’ex fotografo dei vip finisce di nuovo dietro le sbarre perché il magistrato, Simone Luerti, ha deciso di sospendere l’affidamento terapeutico che gli era stato concesso, per una serie di violazioni. Tra questi troviamo il raggiungimento di Udine senza permesso e il video messaggio registrato a Riccardo Fogli in Honduras.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Nina Moric ha rilasciato una intervista a “Telelombardia“, nella trasmissione televisiva “Iceberg Lombardia“. L’emittente ha infatti spiegato di aver trascorso una giornata intera a Brescia in compagnia di Fabrizio Corona quarantotto ore prima dell’arresto di lunedì scorso. In questa intervista il personaggio televisivo rilascia delle dichiarazioni molto pesanti.

L’intervista

L’ex “Re dei Paparazzi” non si è mai pentito per ciò che ha fatto in passato, ribadendolo anche in queste sue dichiarazioni: “Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così. In me c’è una parte cattiva e una parte buona, una parte maledetta e una parte profonda. Le mie vicende le racconto, fanno parte della mia esperienza, poi io sono stato bravo perché le ho sapute utilizzare anche commercialmente“.

Successivamente Fabrizio Corona parla anche della Politica italiana: “Tempo 6-7 anni divento Presidente del Consiglio. Errori? Rifarei tutto. […] Uno dei motivi fondamentali per cui ho pagato nella mia vita è stato perché ho manifestato sempre un’identità di pensiero, una libertà di pensiero diversa da tutti gli altri senza preoccuparmi di chi avevo di fronte”.

In passato Fabrizio Corona ha avuto molti sostenitori, ma con il tempo in tanti stanno prendendo le distanze. L’esempio più lampante è quello di Maurizio Costanzo, che in passato prese sempre le difese dell’ex fotografo dei vip. Nella sua ultima intervista al settimanale “Nuovo” il marito di Maria De Filippi invece si è scagliato contro di lui, prendendo le difese di Alessia Marcuzzi sul “caso Fogli“.