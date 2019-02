Fabrizio Corona posta una foto su Instagram: spuntano critiche al figlio Carlos

Una foto postata su Instagram dove vede coinvolti Fabrizio Corona e il figlio di Corona Carlos scatena la bufera. Ma lo scatto non ha nulla che faccia presagire le pesanti polemiche, anzi è una foto dolcissima che mostra l’ex re dei paparazzi Corona, seduto accanto al figlio di sedici anni, mentre le mani si intrecciano. Come commento Fabrizio scrive “VITA”. Una sola parola però è bastata perché Carlos venisse preso di mira.

La madre del ragazzo, la bella attrice croata Nina Moric ed ex moglie di Corona, commenta piena di rabbia e delusione, e giustamente interviene furiosa a difendere il figlio e dice: “Come madre mi vergogno dei vostri commenti, parlate di un 16 enne senza il minimo pudore” , e continua chiedendo se da piccoli sono caduti dal seggiolone, per procedere affermando che capisce le parole dei ragazzini, ma non capisce le parole degli adulti.

Tanti hanno espresso tutta la loro solidarietà ai genitori del ragazzo trovando rivoltanti le cattiverie gratuite che sono state espresse e commentano positivamente la bellissima immagine che fa vedere il legame che c’è tra padre e figlio, e scrivono: “La vita è questo, i commenti cattivi sono solo ignoranza , invidia, pochezza interiore e mancanza di equilibrio“.

Anche per la madre Nina Moric ci sono belle parole di solidarietà che la esortano a non badare alla gente che non ha nulla da fare. Alcuni però, pur non essendo d’accordo con gli insulti proferiti, suggeriscono all’ex paparazzo di non esporre il ragazzo ai social e scrivono dicendo che un padre non dovrebbe mettere in bella vista il figlio ancora piccolo. Che lo stesso avrà tempo e modo per farsi conoscere magari proprio nel mondo dello spettacolo.

Di rimando Corona che solo recentemente ha ammesso di provare ancora un sentimento nei confronti della bella Belen, non reagisce alle cattiverie gratuite subite, ma si limita a postare un’ ulteriore foto di famiglia. In questa immagine è accanto alla madre Gabriella, e scrive “CERTI AMORI NON FINISCONO”.