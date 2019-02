Fabrizio Corona parla della storia tra Belèn e Stefano De Martino svelandone tutti i retroscena

Fabrizio Corona ha messo una pietra sopra al suo amore per Belèn Rodriguez e anzi, ha voluto dire la sua sul ritorno di fiamma tra la sua ex e Stefano De Martino. Sulle pagine di Corona Magazine, Fabrizio ha voluto rivelare tutti i dettagli importanti di ciò che da giorni si mormora ovvero, la lieson tra la modella argentina e il ballerino di Amici.

“Venerdi, Sabato e Domenica li hanno trascorsi insieme al piccolo Santiago chiusi tra le mura di casa a recuperare i cocci di una storia che sembrava finita ma che oggi non lo è per niente” ha infatti spiegato Corona che oltretutto tira in ballo anche una bellissima foto postata da Stefano De Martino sulle sue Instagram Stories.

L’immagine infatti ritrae il ballerino con gli occhi socchiusi al piccolo Santiago e che sicuramente è stata scattata da Belèn in persona. “Ha vinto tra tutti il concetto sostanziale della famiglia che da sempre l’ha distinta da tutte le altre donne. Belen ha voluto rendere felice suo figlio Santiago e per questo è tornata con Stefano de Martino” ha chiosato l’ex re dei paparazzi sicuro del suo pensiero.

Fabrizio Corona attraverso il suo settimanale non manca altresì di augurare ogni bene alla sua ex Belèn Rodriguez asserendo altresì che la notizia della lieson tra i due “è assolutamente certa“. Secondo Corona, i due potrebbero anche uscire allo scoperto presto ma prima di farlo dovranno essere sicuri “oltre ogni ragionevole dubbio”.

I tantissimi fan della coppia sono entusiasti di tale affermazione che oltretutto dovrebbe avere basi fondate in primis perchè i video e le foto recenti della coppia lasciano poco spazio all’immaginazione e poi perchè sappiamo per certo che Fabrizio Corona non ha mai nascosto il suo interesse per Belèn mantenendo con la stessa un bellissimo rapporto di stima e fiducia reciproca.