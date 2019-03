Fabrizio Corona ospite a "Live – Non è la D’Urso", da tempo i due si sono parlati solo nei tribunali

Da tempo circolava uno spoiler sugli ospiti di “Live – Non è la D’Urso“, e cioè il sospetto che tra gli ospiti della prima puntata del nuovo format ci sarebbe stato Fabrizio Corona, fino ad oggi, però, non c’è stata né una conferma né una smentita.

Ora attraverso le pagine social di Barbara D’Urso è stata ufficializzata la partecipazio di Fabrizio Corona attraverso il seguente post “La risposta è si, al momento dovrebbe essere presente”. Alla prima puntata saranno ospiti anche Al Bano con Loredana Lecciso ed i loro figli; Heather Parisi e Thomas Markie Junior (il frattello della principessa Meghan che lei non vuole più incontrare).

Dopo l’intervento del “Re dei Paparazzi” nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, si pensava che la mediaset ritenesse inopportuna la sua presenza, visto il caos mediatico nato dopo il filmato di Corona, ma Carmelita ha detto che ci sarà.

La presentatrice ha detto che il suo nuovo programma è stato “Un parto difficilissimo e lunghissimo, questo è un prodotto di parola, un genere che spesso impiega tempo per conquistare il pubblico” . La presentatrice si paragona a Fabio Fazio ed al suo programma “Che Tempo Che Fa” e lo fa dicendo che anche Fazio ha avuto bisogno di tempo per far conoscere ed appassionare la gente al suo rogramma. Barbara spera di riuscire a fare compagnia ai telespettatori la sera come al pomeriggio, raccontanto ed ascoltando storie.

Sul web la gente si domanda come sia possibile che Corona e la D’Urso si incontrino all’nterno di un programma e per di più condotto da Barbara D’Urso. Tra i due da tempo non corre buon sangue, Corona all’epoca del suo arresto, aveva attaccato pesantemente la conduttrice tanto che la D’Urso da allora non ha mai più parlato con Corona se non nelle aule di tribunale. Solo le pochissime volte in cui si è trovata costretta a dover parlare di lui lo ha fatto con estrema freddezza, puntualizzando che lo faceva perchè facendo parte di una testata giornalistca era costretta. Anche dopo il caos di Corona-Fogli la nota conduttrice ha detto “io non avrei fatto come quella persona di cui non faccio il nome“.

Corona dal canto suo in una recente intervista ad un quotidiano ha dichiarato che “chiedo scusa a Barbara D’Urso perchè ho sbagliato ad attaccare i suoi figli ed in modo pesante, i figli non vanno mai toccati in nessun caso, spero possa accettare le mie scuse“. La pace sarà fatta?