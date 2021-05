Fabrizio Corona, nuovo processo: torna in tribunale e alza la voce. Il richiamo del giudice

Fabrizio Corona è apparso molto dimagrito e notevolmente teso. Di nuovo in tribunale per affrontare l’ennesimo processo per diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli, ha risposto così ai giornalisti presenti a Palazzo Giustizia di Milano: “Sto bene, ma sono arrabbiato“.

Dopo essere tornato ai domiciliari lo scorso 15 aprile, ora Corona deve di nuovo fare i conti con la giustizia e questa condizione sembra averlo reso di nuovo molto nervoso, tanto che il giudice del procedimento Daniela Clemente lo ha richiamato e minacciato di espellerlo dall’aula.

L’ex re dei paparazzi, dopo essersi presentato in ritardo in aula e richiamato per questo, ha risposto alzando il tono della voce e abbassandosi la mascherina. Il magistrato non ha digerito questo comportamento provocatorio e gli ha intimato che se avesse continuato ad assumere un attegiamento del genere, lo avrebbe allontanato dall’aula. Poco dopo la situazione è tornata sotto controllo.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona nei confronti di Selvaggia Lucarelli

La denuncia della Lucarelli fa riferimento a fatti avvenuti nel 2018, durante un’ospitata di Corona nella trasmissione su La7 “Non è l’Arena” e, inoltre, due post pubblicati dall’ex re dei paparazzi sul social Instagram. Più precisamente, queste sono le dichiarazioni di Corona rivolte a Selvaggia Lucarelli pronunciate da Massimo Giletti e che lo hanno riportato in tribunale: “Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”.

Su Instagram, invece, aveva pubblicato: “È ossessionata da me”. Mentre lo scorso luglio, in aula, aveva fatto dichiarazioni spontanee in merito: “Questa storia comincia nel 2012, la Lucarelli ha livore nei miei confronti. Lucarelli mi ha accusato di cose mai fatte, che mi creano problemi sia sul piano dell’immagine che giudiziario”.