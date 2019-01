Fabrizio Corona nella sua autobiografia parla di Belèn e svela: "Il mio cuore è ancora suo!"

Fabrizio Corona è tornato nuovamente a far parlare di se ma questa volta per presentare la sua autobiografia intitolata ‘Non mi avete fatto niente’, edita da Mondadori Electa e dal 22 gennaio 2019 in tutte le librerie. E’ proprio il settimale Chi di Alfonso Signorini in edicola domani 16 gennaio a riportare alcuni paragrafi molto interessanti che riguardano la showgirl Belèn Rodriguez.

Sembra infatti che l’ex re dei paparazzi non abbia dimenticato la sua storia d’amore con la modella argentina tanto da dichiararsi ancora innamorato di lei. “Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme, non so che cosa sarà delle nostre vite, ma io so che cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei, ed è sempre la stessa fottuta magia, quella che ha creato la coppia dei Bonnie e Clyde all’italiana” ha infatti raccontato Corona.

Secondo Fabrizio anche gli italiani non hanno dimenticato la loro bellissima storia d’amore anche perché nell’immaginario collettivo Corona e Belèn saranno sempre insieme. Il manager si lascia andare anche all’immaginazione chiedendo di poter esprimere un desiderio come quello di avere la possibilità di costruire quella famiglia che non ha potuto avere con Belèn per colpa del destino bastardo.

“Perché, con coraggio lo devo ammettere, in questo caso con la vita ho perso, perché non sono riuscito a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la mia famiglia” dichiara mesto Corona. Ma Fabrizio nella sua biografia non manca anche di nominare Silvia Provvedi, Asia Argento, Mariana Rodriguez, l’ereditiera Ginevra Rossini nipote di Salvatore Ligresti che sono state assieme a lui senza riuscire a placare il suo demone.

“Io sono uno di quelli che si butta via: frequento spesso il night club Pepenero, ci vado quando non ho niente da fare, poi mi porto due ragazze a casa, ci sto insieme, le faccio andare via e rimango più vuoto di prima” svela altresì Corona che però continua la sua confessione asserendo che il suo cuore appartiene solo e unicamente a una persona, colei che lo sa gestire, colei che lo sa consigliare, colei che ancora non è venuta dalla sua parte solo perché è Fabrizio Corona, ma anzi lo mette da parte “E lei è Belen Rodriguez”.