Fabrizio Corona nel mirino del ladri. L’ex re dei paparazzi rivela: "So chi ha commissionato il colpo"

Fabrizio Corona sembra non trovare pace e dopo l’aggressione avvenuta nei suoi confronti solamente qualche settimana fa al boschetto della droga di Rogoredo per il quale sono sorte numerose polemiche e critiche, l’ex re dei paparazzi ha subito un tentativo di furto in casa. Questo è purtroppo il secondo in pochi mesi dal momento che un altro colpo era avvenuto solamente lo scorso ottobre.

I ladri hanno deciso di intrufolarsi nella casa del manager sita in corso Como a Milano nella notte tra il 23 e il 24 dicembre e sembra sia stato lo stesso Corona a rendere noto quanto accaduto tramite un suo video su Instagram come del resto fece anche per l’aggressione a Rogoredo. Nel video si intravedono anche gli agenti della polizia e i tecnici della scientifica accorsi per il sopralluogo nell’appartamento di Corona visibilmente a soqquadro.

Sempre su Instagram lo stesso Fabrizio, qualche ora fa ha pubblicato invece un video in cui accusa un’amica che secondo lui avrebbe “commissionato il furto”. Una vicenda che ha dell’incredibile ma che sulla quale non sono ancora stati presi alcuni provvedimenti giudiziari dal momento che lo stesso Corona ha fatto sapere che denuncerà pubblicamente non solo la donna in questione ma anche gli amici e i conoscenti che la stanno aiutando.

Pare comunque si tratti di un ‘tentativo di furto‘ visto che da un primo esame non mancherebbe nulla dall’appartamento dell’ex re dei paparazzi ma si parla solamente di ingenti danni alle pareti di cartongesso e alcuni vasi di fiori rotti a terra. I ladri infatti si sono intrufolati in casa dal balcone interno del palazzo forzando una finestra.

E’ stato lo stesso Corona ad accorgersi di quanto successo chiamando immediatamente il 112 e chiedendo aiuto a polizia e vigili del fuoco perchè impossibilitato ad aprire la porta d’ingresso chiusa dall’interno e bloccata dagli stessi ladri. Maggiori chiarimenti arriveranno nei prossimi giorni quando verrà anche ultimato l’inventario degli eventuali oggetti mancanti.