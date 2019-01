Fabrizio Corona mette in piazza i segreti di Ilary Blasi: "Vi racconto come ha fatto a diventar famosa"

Fabrizio Corona nel suo libro ultra pubblicizzato, ‘Non Mi Avete Fatto Niente’, fra le numerose perle, ha parlato anche della nemica Ilary Blasi, di quando l’ha conosciuta ancora minorenne. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip l’imprenditore culminò la lite con la bionda conduttrice con una frecciatina rimasta sospesa: “Ricordati cosa facevi tu a 16 anni, ricordati da dove vieni. Non è perché hai sposato un calciatore e sei lì pensi di essere migliore degli altri.”

Gli episodi riportati nel libro paiono dare una risposta al quesito. “Lei era minorenne quando è entrata per la prima volta nel mio ufficio. Ricordo quel giorno, si fa avanti una signora e mi dice: ‘Mi fija vò diventà famosa, si chiama Ilary’.” Il 44enne osserva che la Blasi era bella, naturale, non rifatta, al contrario di tante altre ragazze, e che la sua forza risiedeva proprio in questo: “Mi lascia il suo book e io le rispondo che le avremmo fatto sapere.”

Corona riporta che l’occasione per la signora Totti si presentò con i provini di un nuovo quiz, Passaparola, secondo Lele Mora lei era perfetta per fare la letterina: “Così la chiamiamo per chiederle se vuole fare il provino e lei, che era appena diventata maggiorenne, accetta subito.”

Fabrizio ha messo in piazza anche alcuni episodi della vita privata di Ilary, stando alle parole del catanese, avrebbe avuto un flirt e una storia con due suoi amici, quando si trasferì a Milano iniziò immediatamente a frequentare il suo giro. L’ex re dei paparazzi racconta cosa accadde la prima sera che uscirono insieme: la presentatrice si lanciò in una storia di sesso con un suo caro amico, noto farfallone, incapace di poter gestire relazioni stabili.

“In pochi giorni Ilary si innamora di un altro mio amico, Sean Brocca, uno dei ragazzi più belli di Milano” confessa l’autore. A seguire Ilary riuscì a superare il provino per Passaparola e divenne una delle famose letterine: nello stesso periodo conobbe Francesco Totti, ad una serata a casa di amici.