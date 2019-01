Fabrizio Corona, l’ultima provocazione: in vendita manette con il suo marchio

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé dopo il lancio del suo nuovo magazine per una nuova clamorosa notizia che lo riguarda e che, neanche a drilo, sta facendo discutere e dividere non solo i fan ma l’opinione pubblica, critica nei confronti dell’ultimo prodotto messo in vendita dal noto imprenditore e modello.

Era da diversi giorni che sulle pagine di cronaca rosa non si leggevano notizie su Fabrizio Corona, l’ex marito della modella croata Nina Moric – impegnata a sua volta in un lungo e bellissimo viaggio insieme al figlio Carlos Maria -, che in queste ultime ore ha nuovamente attirato l’attenzione su di sé per aver messo in vendita con il suo marchio anche le manette.

L’ultima provocazione di Fabrizio Corona

L’ex re dei paparazzi continua a sorprendere e scatenare curiosità ma anche tanta disapprovazione, dividendo l’opinione pubblica, tra chi lo ammira e lo difende a spada tratta e chi invece lo ritiene solo una grande provocatore senza alcuna possibilità di recupero. L’ultima bravata dell’imprenditore – che sta spopolando con il suo nuovo marchio “Adalet” – riguarda però un oggetto che per lui ha un significato molto importante: le manette.

Conclusa la drammatica esperienza carceraria, Fabrizio si è rifatto un’immagine anche grazie al suo nuovo brand, che è ormai legato ad oggetti di ogni tipo, dall’abbigliamento sportivo agli accendini, prodotti a cui oggi si aggiungono anche le “manette”. In realtà non si tratta di vere e proprie manette, ma di braccialetti che le richiamano in tutto e per tutto.

Per lanciare questo nuovo prodotto, Corona ha scelto un messaggio particolare ed importante, cioè: “È facile dare la libertà per scontata se nessuno ve l’ha mai levata“. Parole che fanno sicuramente riferimento alle sue travagliate vicende giudiziarie, ma che si aprono anche alle tante storie di mala giustizia accadute in Italia.

In un ultimo post su Instagram, Corona ha scritto a corredo di uno scatto che ritrae i suoi particolari braccialetti-manette: “Solo per chi ha sofferto, solo per chi ha le cicatrici nell’anima“. Parole che toccano nel vivo tante persone, che ancora oggi fanno i conti con le cicatrici dell’ingiustizia o della vita carceraria.