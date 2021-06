Fabrizio Corona innamorato di un’ex tronista di U&D: la conferma

Quando si tratta di Fabrizio Corona non si può mai stare tranquilli. L’ex re dei paparazzi è sempre sulla bocca di tutti e le sue scelte fanno parecchio discutere. Non mancano i problemi con la giustizia, difatti Fabrizio ha scontato già diversi anni in carcere. Insomma, un personaggio particolare quello di Corona, il quale in un modo o nell’altro, lascia sempre il segno.

La sua vita sentimentale è alquanto turbolenta e adesso un nuovo gossip serpeggia. A lanciare lo scoop ci ha pensato il giornalista Francesco Fredella, il quale sul portale web del quotidiano “Libero” ha svelato di una relazione amorosa tra l’ex re dei paparazzi e un’ex tronista di “Uomini e Donne”. Lei sarebbe Sophie Codegoni, la ragazza sedutasi sul trono più ambito d’Italia quest’anno e terminato l’esperienza con la scelta di Matteo Ranieri.

Le cose tra i due non sono poi andate e dopo poche settimane, hanno deciso di chiudere. Adesso sembrerebbe che nel cuore di Sophie ci sia Corona, così come assicura Fredella. Secondo il giornalista, i due non solo fanno coppia fissa ma convivono già. “L’ex tronista di Maria De Filippi vive nella nuova casa di Fabrizio Corona, il quartier generale dove l’ex re dei paparazzi si è rimesso in pista con il suo lavoro di agente dei vip“, queste le parole che si apprendono dal portale.

Già un sopralluogo da parte della polizia, a casa di Corona, avvenuto qualche giorno fa, aveva destato sospetto. Difatti da un filmato che circolava in rete, si vedeva chiaramente Sophie seduta sulla sedia mentre Fabrizio parlava con gli agenti. Adesso Fredella ne ha dato conferma. I diretti interessati non si sono esposti, ma il giornalista ne è convinto.

Sempre sul portale del quotidiano “Libero”, Fredella ha fatto sapere che Corona ha deposto l’ascia di guerra con la sua ex moglie Nina Moric e tra i due pare essere tornato il sereno, per il bene del loro figlio Carlos. I due ex sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano, nessun ritorno di fiamma però, il cuore di Fabrizio batte per Sophie.