Fabrizio Corona inferocito con Favoloso, un amico: "Ha fatto una cosa gravissima a Nina Moric"

La scomparsa di Luigi Mario Favoloso si sta arricchendo di particolari che stanno, in qualche modo, complicando la vicenda. Ci sono due avvenimenti molto importanti accaduti in queste ultime ore: la madre dell’ex gieffino ha ritirato la denuncia di scomparsa – come lei stessa ha dichiarato nel salotto di Barbara D’Urso – e nella vicenda si è inserito anche Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi, da poco uscito dal carcere per intraprendere nuovamente un percorso riabilitativo, ha fatto sapere di essere furioso nei confronti di Favoloso, a dare voce al suo stato d’animo è stato Nathan, il personal trainer vicino sia a Corona che a Nina Moric che al suo ex compagno Luigi Mario Favoloso.

Luigi Mario Favoloso, altri particolari sulla sua scomparsa

Nathan, nel salotto di “Pomeriggio Cinque”, ha confessato che Favoloso avrebbe fatto: “Una cosa gravissima nei confronti della modella croata“, dopo di che ha deciso di sparire e non dare più notizie sul suo conto. Non si è sbottonato circa i particolari di questo comportamento, ma ha garantito che si tratta di “una cosa da brividi” e che anche Corona lo ha saputo.

Il personal trainer assicura che Nina Moric si è ripresa dall’accaduto: “Nina sta bene ed è tranquilla. Lei conosce il soggetto e secondo lei è stata fatta apposta”, parole usate anche dalla bella modella croata in una Instagram Story in cui sosteneva che la sparizione di Favoloso avesse a che fare con il loro rapporto, sottintendendo che non ci fosse nulla di reale.

Continua poi Nathan con il suo racconto: “Io sono anche il personal trainer di Fabrizio Corona e ti dico che questo fatto gravissimo è venuto a saperlo anche lui. E non l’ha presa molto bene, è abbastanza inc…to, senza abbastanza. Questa cosa Nina l’ha detta anche a Fabrizio…“. Anche la D’Urso dice la sua sulla questione: “Conoscendo Fabrizio starà cercando anche lui Luigi Mario Favoloso…“. A questo punto il personal trainer fa un passo indietro e non vuole parlare di Corona vista la sua attuale situazione giudiziaria.

Un altro aspetto molto particolare della vicenda è il fatto che la madre di Favoloso, in queste ore, ha ritirato la denuncia di scomparsa del figlio. La donna, sempre a Pomeriggio Cinque, ha dichiarato di aver ricevuto una mail anonima che sembra essere stata ricondotta proprio a Favoloso e il cui contenuto sembra rassicurare sulle condizioni di Luigi Mario Favoloso: “La denuncia è stata ritirata oggi, appena ricevuta l’email ho ritirato la denuncia perché Luigi Mario mi ha scritto che sta bene“, ha fatto sapere la madre.