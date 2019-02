Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata, il suo nome è Alessandra

Fabrizio Corona avrebbe trovato una nuova fidanzata. Il direttore del magazine online “The King“, dopo la sua breve relazione con Asia Argento, si sarebbe innamorato di una donna di nome Alessandra, che svolgerebbe il ruolo di attrice di teatro. A rivelarlo è il settimanale “Chi” nella rubrica “Chicche di Gossip”.

Per il momento non si conoscono i particolari della vita privata di Alessandra, poiché, come rivela il settimanale, l’attrice teatrale vuole restare alla larga dalla luce dei riflettori. Fabrizio Corona sembra aver comunque accettato la decisione della sua nuova fidanzata di non apparire sui settimanali o sui social, e per questo motivo sta cercando di tenere in segreto la loro storia d’amore che durerebbe da circa un mese.

L’indiscrezione del settimanale “Chi”

Nella rubrica “Chicche di Gossip” della rivista diretta da Alfonso Signorini, si può leggere che Alessandra: “Non ama le copertine e la sovraesposizione mediatica”. Il pensiero dell’attrice teatrale è totalmente differente da quello di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona in queste settimane è impegnato a presentare il suo nuovo libro intitolato “Non mi avete fatto niente“. In questa opera l’ex “Re dei Paparazzi” si mette completamente a nudo decidendosi di svelarsi senza filti, raccontando anche alcuni dettagli intimi e avventure amorose senza nessun tipo di timore. A impazzare sui social è un capitolo in particolare intitolato “Fig*e”, dove vengono elencate tutte le sue “imprese” in campo sentimentale.

Come si può notare però il nome di Alessandra sull’autobiografia non viene mai citato. Per di più Fabrizio Corona, pur essendo molto indaffarato in queste settimane con la promozione del suo ultimo libro, grazie alla partecipazione a diversi talk show su Canale 5 e altri canali pubblici, di lei non ha mai parlato, rispettando completamente la sua decisione di restare nell’ombra.