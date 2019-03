Fabrizio Corona festeggia il suo compleanno in carcere ma i suoi tantissimi fan lo riempiono di affetto

Fabrizio Corona il 29 marzo 2019 compie 45 anni ma purtroppo sarà costretto a festeggiare il suo compleanno dietro le sbarre. Dopo la sua sospensione del rilascio su libertà condizionata, l’ex re dei paparazzi è dovuto ritornare in galera e ora è in attesa che il Tribunale decida definitivamente sulla sua sorte.

Come ormai ben sappiamo infatti, nelle prossime settimane si stabilirà se Corona tornerà libero oppure sarà costretto a scontare una pena di 4 o 5 anni ma nel frattempo moltissimi follower e fan dell’ex re dei paparazzi hanno voluto fargli sentire la loro presenza. Moltissimi infatti i messaggi di incoraggiamento e di vicinanza sono stati postati sul profilo Instagram di Corona soprattutto nelle modalità Storie.

“Auguri king”, “sempre al tuo fianco” e ancora “Il tuo pensiero è per Carlos, avresti voluto passare il tuo compleanno con lui” scrivono infatti alcuni fan sul profilo Instagram di Fabrizio che, ad oggi, non si è detto di certo pentito per quanto commesso. Sicuramente non sarà lui a rispondere ai tantissimi messaggi di affetto ma sicuramente il suo profilo sarà stato affidato ad una persona di fiducia che si impegnerà a far sentire la voce dell’ex re dei paparazzi.

Ciò che si sa di Fabrizio è che sicuramente il suo compleanno lo trascorrerà tra libri, palestra e tanto studio come è solito fare durante le sue giornate dietro le sbarre. In molti si stanno chiedendo se Nina Moric e lo stesso Carlos potranno magari fargli visita in occasione di questa ricorrenza molto speciale.

A parlare di lui durante la trasmissione “Storie Italiane” di oggi 29 marzo 2019 anche il suo avvocato di fiducia Ivano Chiesa che senza tanti preamboli ha dichiarato “L’hanno nuovamente arrestato perché il magistrato di sorveglianza ha riscontrato una serie di violazioni e ha dovuto sospendere il suo affidamento. Vi leggo quanto dice il giudice.Corona è scisso fra una volontà di cambiamento e una profonda resistenza non tanto alle istituzioni quanto al suo stesso cambiamento”.