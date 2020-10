Fabrizio Corona esplode: "Carlos ha trovato Nina svenuta, si era drogata con dei ragazzini"

Dopo che il suo intervento a “Live – Non è la d’Urso“ di domenica scorsa si è interrotto bruscamente perché la padrona di casa Barbara d’Urso doveva necessariamente cambiare argomento, Fabrizio Corona ha proseguito la sua furibonda arringa tramite una diretta Instagram. E proprio sul popolare social, l’uomo ha continuato ad accusare l’ex moglie Nina Moric di non essere mai stata in grado di fare la mamma, neanche per i due giorni in cui di recente Carlos Maria è stato da lei.

Continuando a urlare, rosso in viso per un eccesso di rabbia, Corona ha fatto sapere che negli unici giorni in cui Carlos è stato dalla madre non solo non è andato a scuola (una scuola che paga da sempre lui, e che a quanto pare la Moric non sa neanche dove si trovi), ma ha trascorso tutto il tempo con gente che fumava le canne. E questa non sarebbe neanche la cosa peggiore successa.

A quanto pare, infatti, Nina Moric le sere in cui il figlio stava da lei avrebbe bevuto e si sarebbe drogata con quelli che Corona definisce “quattro ragazzini tossici del ca**o, idioti trapper del cavolo”, svegliandosi solo a mattino inoltrato. Alle undici Carlos l’avrebbe trovata sdraiata per terra in salotto, semi-svenuta, con ancora i postumi del festino della sera prima.

Non è chiaro se tra questi quattro ragazzini di cui parla Fabrizio ci sia anche l’attuale fidanzato della Moric, che ha poco più di vent’anni (lei ne ha 44). Sta di fatto che se questi fatti fossero veri, sarebbero di una gravità inaudita. E non solo perché Carlos Maria, pur essendo di fatto maggiorenne, è ancora giovanissimo, ma soprattutto perché dalle parole del padre si intuisce come soffra di una patologia psichiatrica che sta curando con i farmaci.

Del resto, ha fatto notare Corona, mentre lui era in carcere a Nina era stata tolta la tutela del figlio, che era andato a vivere dalla nonna paterna. Forse proprio per questi problemi di alcol e droga di cui parla l’ex marito? Sicuramente si avrà modo di vedere come evolverà la faccenda.