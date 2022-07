Fabrizio Corona e Sara Barbieri presto sposi, la romantica fuga prima delle nozze

Ascolta questo articolo

Dopo tanti tormenti, sembra che Fabrizio Corona abbia ritrovato la serenità con Sara Barbieri, la bella modella di 26 anni più giovane, che presto diventerà sua moglie nel mese di settembre, quando sono attese le loro nozze, così come riportanto da FanPage. Una storia che è stata tenuta nascosta fino a questo momento, ma che ora è sotto gli occhi di tutti.

Così come pubblicato sul settimanale “Chi“, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che il loro amore dura già da ormai un anno: “Con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato. Ma stiamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos” ed ora, prima del grande passo, si sono concessi una romantica fuga d’amore nella splendida Capri.

Il viaggio a Capri prima delle nozze

La rilassante vacanza della coppia è ampiamente documentata su Instagram, dove vengono pubblicati scatti e storie del loro soggiorno: dallo scorcio della camera con un vista direttamente sul mare a selfie con il futuro marito. La stravaganza di Corona si fa notare anche a Capri e così eccoli in viaggio su un apecar con autista, loro seduti dietro a godersi lo splendido panorama.

Fino a questo momento Corona ha voluto tenere questa nuova relazione lontano dai riflettori, l’ha custodita gelosamente cercando forse di preservarla da inutili gossip e morbosa curiosità. Adesso invece è uscito dall’ombra e ha presentato ufficialmente quella che presto da fidanzata diventerà sua moglie: “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente“.

Di Sara Barbieri si sa che vive a Milano, ha 22 anni ed è modella di professione. Corona, consapevole della grande differenza di età, ha voluto puntualizzare: “É vero, ha 26 anni in meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare“.