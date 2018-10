Fabrizio Corona e Patrizia Bonetti sempre più vicini. Gli indizi a "Mattino 5"

Dalla sua uscita da carcere di San Vittore, Fabrizio Corona è sempre al centro del gossip, a causa delle sue forti rivelazioni e delle donne intorno a lui. Spesso infatti si parla del rapporto che Corona ha avuto e ha con le donne, da Nina Moric a Belen, da Silvia Provvedi a Zoe Cristofoli.

Durante la trasmissione “Mattino 5”, condotta da Federica Panicucci, ancora una volta è stato dedicato un’ampio spazio a Fabrizio Corona e alla sua turbolenta vita sentimentale. Corona ha di recente ammesso di avere molta fatica ad inamorarsi e di volersi godere la sua libertà ritrovata. Eh si, perchè la libertà è una cosa molto preziosa per Corona, che ha deciso persino di incidersela sulla pelle, attraverso un tatuaggio che recita una frase della canzone di Jovanotti, ovvero “W la libertà”.

Questo ha portato Fabrizio Corona a cambiare spesso donna, anche perchè ha ammesso di essere un vero e proprio “malato di sesso”. Il re dei paparazzi ha più volte ammesso di avere il desiderio di fare l’amore ogni giorno con una donna diversa. Questo lo ha portato a cambiare spesso donne, la sua ultima relazione è stata con Zoe Cristofoli, ma è finita dopo pochi mesi poichè la fashion blogger aveva trovato un messaggio compromettente sul cellulare di Corona.

L’ultimo gossip invece coinvolge Patrizia Bonetti, l’ex gieffina che era stata legata a Luigi Favoloso, compagno di Nina Moric durante la scorsa edizione del “Grande Fratello”.

Sui social infatti, Patrizia e Corona si mostrano spesso insieme e il gossip impazza per capire se si tratta solo di lavoro o di qualcosa di più. intervistata nello studio di “Mattino 5”, Patrizia Bonetti ha ammesso che lei e Corona sono legati da una simpatia reciproca e da rapporti di lavoro. Durante lo scorso weekend, i due si sono incontrati a Napoli per questioni lavorative, e i due hanno dormito nello stesso hotel.

Quello che però lascia pensare, è il fatto che entrambi hanno mostrato sui social la camera dove avrebbero dormito, e le due stanze erano praticamente identiche. Fabrizio Corona e Patrizia Bonetti avrebbero quindi dormito insieme? Per adesso non ci sono nè conferme, nè smentite da parte dei diretti interessati. Vedremo come si evolverà la situazione.