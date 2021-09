Fabrizio Corona e Nina Moric tornati a vivere insieme: svelati motivi e perché

Nina Moric e Fabrizio Corona sono di nuovo vicini. Nei giorni scorsi si sono mostrati complici e affettuosi come mai prima d’ora. Dopo tanto odio e rancore, compresi momenti bui in tv caratterizzate da arringhe turbolenti in cui rivendicavano diritti e doveri di una storia finita da tempo, i due sembra che abbiano trovato un nuovo equilibrio fatto di affetto e serenità.

Probabilmente il loro rapporto è riuscito a maturare e rinascere proprio dalle distruzioni reciproche, soprattutto per cercare di ricostruire una serenità necessaria per un po’ di equilibrio nella loro famiglia. Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati a vivere insieme nella casa di lui. La decisione è stata presa per il bene di Carlos Maria che si è trovato al centro dei drammi dei genitori fin da piccolo.

A testimoniarlo è stato l’ex re dei paparazzi con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che i due pubblicano foto e video del loro riavvicinamento, sperando che questa sia la volta giusta per cercare di recuperare il tempo perduto. Questo sicuramente contribuirà a fare stare bene Carlos.

Dopo un periodo complicato, ha ripreso ad andare a scuola e si sta godendo il momento. Nonostante i pasticci legali, anche Fabrizio Corona sembra più sereno, almeno in quei pochi secondi di Stories che pubblica sui social. Si è riaccesa la fiamma con Nina Moric? Al momento non è dato saperlo: nessuno dei due ha confermato o smentito un ritorno di fiamma.

L’unica cosa che hanno capito è che il rapporto va oltre i dolori della vita che negli ultimi anni hanno dovuto fronteggiare. Al momento sembrano intrattenere soltanto un rapporto di amicizia e di rispetto, oltre che quello di genitori per il figlio Carlos. Magari nelle prossime settimane ne sapremo molto di più su come si evolverà questa ennesima convivenza tra gli ex coniugi.